В Україні створять електронне правосуддя коштом іноземних партнерів

Міжнародні партнери наймуть окремих людей для розробки нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів, графіків сканувань і перевірок, а також нових бізнес-процесів

В Україні планують побудувати електронне правосуддя, зокрема повноцінну Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС). Її створенням займеться низка експертів, яких наймуть коштом міжнародних партнерів.

Ці експерти повинні проаналізувати потребу в нових бізнес-процесах у сфері судочинства, розробити графік сканувань і перевірок, пропрацювати розробку нормативного підґрунтя, йдеться на сайті Державної судової адміністрації (ДСА).

Проєкт створюється за гроші фонду «Євразія» — спеціалізованої міжнародної фінансової організації, яка заснована на кошти Агентства США з міжнародного розвитку для сприяння зміцненню демократії в молодих незалежних державах. ДСА вже оголосила конкурсний відбір щодо пошуку експертів для підсилення команди з побудови ЄСІТС.

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Кого планують найняти

Наразі шукають Product Owner (тобто людину, яка представлятиме програму) для супроводу проєкту «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система». Серед його задач буде:

координація розроблення технічної документації для модернізації ЄСІТС; координація розроблення та імплементація рішення (логіка бізнес-процесів, розширення та вдосконалення функціонала);

проведення регулярних зустрічей з зацікавленими сторонами, щоб з’ясовувати вимоги до інформаційної системи, та розробляти регулярні презентації завершених етапів проєкту;

координація роботи між проєктною командою ЄСІТС, підрядниками, експертами у сфері судочинства та діяльності судів;

координація інтеграції ЄСІКС з іншими інформаційними системами держави тощо.

Також відкрито вакансію на аудитора з інформаційної безпеки для супроводу проєкту «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система», який буде розробляти регламент та графік сканувань і перевірок державних інформаційних систем, збирати дані про їхній поточний стан безпеки та інше.

Крім того, винаймуть бізнес-аналітика, який буде вивчати та описувати поточні, розробляти нові бізнес-процеси у сфері судочинства та аналізувати чинне законодавство, що регламентує судочинство та діяльність судів тощо.

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Таким чином група винайнятих окремо коштом партнерів експертів візьме на себе всі ключові процеси, які стосуються побудови електронного правосуддя в Україні.

Терміни запуску нової системи наразі невідомі.

Довідково

Запуск ЄСІТС свого часу був намічений на першу половину 2018 року, однак повноцінно вона так і не запрацювала. Наразі ЄСІТС функціонує у вигляді окремих модулів, які дозволяють подати документи до суду через е-кабінет, взяти участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференції тощо.

Це теж є значним прогресом, однак задум стосовно цифровізації діловодства в судах, автоматизованого розподілу справ за певними критеріями в єдиному дата-центрі (а не на місцях, в судах), руху справ в електронному вигляді по інстанціях тощо так і не було реалізовано.

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За матеріалами sud.ua