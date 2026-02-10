Падіння фондового ринку ще не завершилося — Goldman Sachs

Хоча динаміка фондового ринку США наприкінці минулого тижня на перший погляд поставила бичачу крапку в нервовому тижні — індекс S&P 500 показав найбільше одноденне зростання з травня 2025 року, — Goldman Sachs виступив із різким попередженням: падіння ще не завершилося

За оцінкою трейдингового підрозділу банку, перший тиждень лютого дав достатнє просідання, щоб алгоритмічні фонди, які слідують за трендом, продовжили скорочувати позиції в акціях.

Якщо низхідний тренд відновиться, такі фонди, як очікується, скинуть акції приблизно на $33 млрд, а навіть за бокового руху ринку обсяги продажів можуть сягнути близько $15,4 млрд.

Паралельно Goldman Sachs попередив, що низька ліквідність і домінування чистих «коротких» позицій, імовірно, підсилюватимуть волатильність і можуть призвести до непропорційно великих втрат у другий тиждень лютого.

Чи спровокують січневі дані щодо зайнятості нове падіння фондового ринку

Окремо січневий звіт про зайнятість у США посилив ризик масштабного розпродажу на ринку в найближчі дні. Зокрема, дані свідчать: у першому місяці 2026 року було більше звільнень, ніж на старті будь-якого року з 2009-го — тобто з часів Великої рецесії.

108 435 скорочень робочих місць у січні 2026 року не лише означають зростання на 118% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, а й чітко підкреслюють тиск, який останніми місяцями посилили бум штучного інтелекту (AI) та глобальні збої в торгівлі.

Американський великий техсектор пообіцяв інвестувати в AI сотні мільярдів доларів, що виснажує капітальні резерви компаній і, починаючи з кінця 2025 року, вже призвело до десятків тисяч скорочень.

Цікаве по темі: Рон Пол попереджає, що фіатна система на межі зламу

AI підживлює хвилю звільнень, а зрозумілої дороги до прибутковості не видно

Наприкінці минулого року Amazon, UPS та Target провели суттєві скорочення персоналу. На початку 2026-го відбулося масштабне зменшення штату у Washington Post, що належить Джеффу Безосу, а також з’явилася інформація, що Oracle розглядає можливість звільнити до 30 000 працівників.

Масові звільнення самі по собі є болючими, але ситуацію ускладнює те, що для окупності таких інвестицій AI до 2030 року має принести трильйони доларів виручки — цифру, яку багато експертів вважають нереалістичною. Додатковий сигнал тривоги — частина інвестугод, про які техгіганти заявляли раніше, за останні тижні, схоже, «зникла» з інформаційного порядку денного.

Також зазначається, що напівпровідниковий гігант Nvidia, ймовірно, відмовився від раніше анонсованого вливання $100 млрд в OpenAI. Водночас у більшості останніх прогнозних матеріалів компаній майже не згадується внесок потенційного прибутку від угод із AI-компаніями.

Ризики AI-сектору уважно аналізують і відомі учасники ринку. Серед найгучніших голосів — інвестор Майкл Беррі, відомий за історією Big Short, який попереджає про екстремальну переоціненість.

Тарифна війна Трампа під загрозою зриву

Паралельно додаткову нестабільність створює й тарифна війна президента США Дональда Трампа.

За повідомленнями кінця 2025 року, до 96% додаткових витрат зрештою лягли на американських споживачів, що послаблює їхню здатність підтримувати економіку. А широке запровадження мит як проти союзників, так і проти опонентів погіршило торговельні відносини, які вибудовувалися десятиліттями.

Нестабільність через торговельну політику також підживлює нові хвилі волатильності: підхід із тарифами може зіштовхнутися із загрозою колапсу, якщо Верховний суд США зрештою припинить відкладати довгоочікуване рішення та визнає тарифи незаконними.

Джерело: Finbold.