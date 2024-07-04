До Землі летить потенційно небезпечний астероїд

Небесне тіло наблизиться до нашої планети вже найближчими днями. Цей астероїд класифікували як потенційно небезпечний

Мова йде про астероїд 2024 MT1, довжина якого сягає 260 метрів.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), він пролетить поблизу Землі у понеділок, 8 липня.

В найближчій точці відстань від космічного об’єкта до нашої планети становитиме всього 937 тисяч км. При цьому швидкість руху астероїда становитиме 65 232 км/год.

За правилами NASA, астероїд вважається потенційно небезпечним об’єктом, якщо він наближається до Землі ближче ніж на 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 метрів. Таким чином, 2024 MT1 підпадає під два параметри одночасно.

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Нагадаємо, NASA нещодавно провело гіпотетичні навчання, щоб дослідити можливу відповідь, якщо астероїд зіткнеться з Землею. У них взяли участь майже сотня делегатів від урядових установ США та іноземних партнерів.

Згідно з останніми оцінками, існують значні прогалини в готовності Землі протистояти будь-яким ударам астероїдів. Основними проблемами є невизначеність у процедурах прийняття рішень і неготовність оперативно виконувати важливі космічні місії.

Крім того, було підкреслено необхідність своєчасної глобальної координації в інформуванні про потенційні загрози. Особливу тривогу викликає відсутність чітких стратегій боротьби зі стихійними лихами для будь-яких ударів астероїдів.

Також ми писали, щоб краще відстежувати астероїди, що зближуються з Землею (NEAs), та оцінювати ймовірні ризики, спільна китайсько-українська дослідницька група використовує регулярні спостереження для визначення їхнього місцезнаходження та точного картографування їхніх орбіт.

NEAs — це астероїди, маршрути яких проходять у безпосередній близькості до орбіти Землі. Ймовірність їхнього впливу на нашу планету становить серйозну загрозу, що підкреслює нагальну потребу в оперативних подальших спостереженнях за нововиявленими NEAs для швидкої оцінки їхніх орбітальних елементів.

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