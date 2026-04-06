Люди вперше за понад 50 років побачили зворотний бік Місяця

Астронавти місії «Артеміда-2» вперше за понад пів століття змогли на власні очі побачити зворотний бік Місяця та зробили нові знімки з корабля Orion. Це стало одним із ключових моментів першого пілотованого польоту до Місяця з 1972 року

Йдеться про місію NASA, яка стартувала 1 квітня 2026 року та передбачає обліт Місяця без посадки. У складі екіпажу — чотири астронавти, які вирушили у 10-денну подорож навколо супутника Землі.

Також NASA просто зараз стрімить Місяць у 4K — корабель «Оріон» почав обліт супутника.

Наразі у прямій трансляції можна подивитися на Місяць очима астронавтів — камери встановлені прямо на корпусі корабля.

Астронавти планують побити рекорд Apollo 13 — відлетіти від Землі на 400 171 км. Це так далеко, що між кораблем і Землею могли б поміститися всі інші планети Сонячної системи.

Що саме побачили астронавти

На оприлюднених знімках праворуч видно знайому «видиму» сторону Місяця з темними плямами — це давні лавові рівнини, що сформувалися мільярди років тому під час активної вулканічної фази.

Ліворуч — зворотний бік, який ніколи не видно із Землі через синхронне обертання Місяця. Попри популярну назву «темна сторона», ця частина отримує стільки ж сонячного світла, як і видима.

Особливу увагу привернув басейн Орієнтале — гігантський кратер діаметром сотні кілометрів, який вперше повністю спостерігали люди, а не автоматичні зонди.

«Великий кратер на захід від цих лавових потоків — басейн Орієнтале, майже 600 миль у діаметрі, який охоплює як видимий, так і зворотний бік Місяця. Ліва частина Орієнтале не видима із Землі, але на цьому зображенні кратер показано повністю, — йдеться у повідомленні НАСА. — Усе, що розташоване ліворуч від кратера, належить до зворотного боку — півкулі, яку ми не можемо бачити із Землі, оскільки Місяць обертається навколо своєї осі з тією ж швидкістю, з якою рухається по орбіті навколо нас».

Чому це історично

Під час місії корабель Orion пролітає над зворотним боком Місяця на відстані кількох тисяч кілометрів, що дає змогу побачити ділянки, які раніше були доступні лише камерам безпілотних апаратів.

Це перший випадок з часів програми «Аполлон», коли люди знову опинилися настільки далеко від Землі та отримали можливість безпосередньо спостерігати «приховану» півкулю супутника.

Під час обльоту астронавти також проходять через так звану «радіотишу» — приблизно 40 хвилин повної втрати зв’язку із Землею, коли Місяць блокує сигнал.

Що далі

Місія «Артеміда-2» є підготовчим етапом перед поверненням людини на Місяць. Наступні польоти програми мають включати висадку астронавтів і створення постійної бази на поверхні супутника.

Зібрані під час цього польоту дані та зображення допоможуть краще зрозуміти геологію Місяця та підготуватися до майбутніх експедицій — включно з потенційними місіями на Марс.

