Магнітна буря накриє Землю вже на цих вихідних

Після кількох відносно спокійних днів прогноз космічної погоди різко змінився. Уже 28-29 серпня Земля може потрапити під вплив геомагнітної бурі

За даними Meteoagent, 27 серпня K-індекс спостерігається на рівні близько 4,3 — це підвищена активність, але ще нижче порога магнітної бурі. Натомість 28 і 29 серпня показник може зрости приблизно до 5,7. Це вже зона геомагнітного шторму, близька до рівня G2 за шкалою NOAA.

Оновлений прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA підтверджує посилення. Фахівці оголосили спостереження за бурею рівня G2 (помірна) на 28-29 серпня. У триденному прогнозі максимальний Kp оцінюється у 5,67. Найвищі значення очікуються в інтервалі 00:00-03:00 UTC 28 та 29 серпня, тобто приблизно з 03:00 до 06:00 за київським часом.

Причиною стали корональні викиди маси, які залишили Сонце 25 серпня. Британський Met Office повідомляє щонайменше про два CME, що можуть зачепити Землю 28 серпня. Їхній вплив накладеться на швидкий потік сонячного вітру з корональної діри, через що геомагнітне поле може перейти від нестабільного стану до бурі G1–G2. За оцінкою британських фахівців, активність почне зростати вже 27 серпня, посилиться 28-го та поступово слабшатиме протягом 29 серпня.

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Це помітна зміна порівняно з прогнозом на початку тижня, коли на 28-29 серпня очікували лише помірне підвищення Kp. Після нових викидів 25 серпня прогнози переглянули в бік значно активнішого сценарію.

Таким чином, найбільш неспокійним періодом стане ніч на п’ятницю та ніч на суботу. Буря рівня G2 не належить до екстремальних, однак на високих широтах може впливати на роботу енергосистем, супутників і високочастотного радіозв’язку. Також вона створює кращі умови для появи полярного сяйва південніше, ніж зазвичай.

Редакція PSM звертає увагу, що нинішня ситуація добре демонструє, наскільки швидко можуть змінюватися прогнози космічної погоди. Ще на початку тижня серйозних збурень 28-29 серпня не очікували, однак нові корональні викиди маси суттєво підвищили ризик магнітної бурі. Її фактичну силу можна буде точніше оцінити вже після того, як потік сонячної плазми досягне Землі.

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