Магнітні бурі та сонячна активність: чого очікувати цього тижня

Після неспокійного завершення серпня геомагнітна ситуація на початку нового тижня має стабілізуватися. За актуальними прогнозами, у період з 31 серпня до 6 вересня сильних магнітних бур не очікується, хоча в понеділок активність ще може залишатися підвищеною. Це помітна зміна після кінця минулого тижня, коли прогнози допускали вихід геомагнітної активності на штормові рівні

За даними Meteoagent, 31 серпня K-індекс перебуває приблизно на рівні 4,4. Це відповідає активному, але ще не штормовому стану магнітного поля. Уже 1 і 2 вересня показник має знизитися приблизно до 1,7, що означає спокійну геомагнітну обстановку.

Прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA загалом підтверджує таку картину. Максимальний трьохгодинний Kp 31 серпня оцінюється у 4, тоді як 1-2 вересня значення переважно очікуються в межах 1,3-1,7. Це нижче порога G1, який починається з Kp 5. NOAA прямо зазначає, що бур рівня G1 або сильніших у найближчі три дні не прогнозує.

Примітка: ситуація з космічною погодою може змінюватися дуже швидко. Прогнози магнітних бур залежать від сонячних спалахів, корональних викидів маси та параметрів сонячного вітру, які не завжди можна точно передбачити за кілька днів наперед. Тому навіть спокійний прогноз на початку тижня не виключає появи нових збурень у разі раптового посилення сонячної активності.

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Спокійний сценарій поки зберігається і на другу половину тижня. У 27-денному прогнозі NOAA максимальний Kp для 3, 4, 5 та 6 вересня становить 2. Отже, за нинішніми розрахунками, цього тижня немає жодного дня, коли геомагнітна активність мала б досягти рівня магнітної бурі. Найбільш спокійними мають бути саме перші дні вересня.

Сонячна активність при цьому повністю не зникає. NOAA оцінює її як низьку та допускає невелику ймовірність спалахів класу M. Водночас суттєвих потоків сонячного вітру, здатних помітно збурити магнітосферу Землі, зараз не прогнозують. Магнітна нитка, що вибухнула на Сонці 30 серпня, також спричинила корональний викид маси, однак, за поточними оцінками, він пройде повз Землю.

Редакція PSM звертає увагу, що новий потужний сонячний спалах або корональний викид маси здатен швидко скоригувати очікування, тому відсутність бур у нинішньому прогнозі не гарантує повністю спокійного тижня. Наразі ж найбільш імовірний сценарій — короткий період підвищеної активності 31 серпня та подальше ослаблення геомагнітних збурень.

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