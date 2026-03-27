Як взяти кредит під заставу нерухомості, не виходячи з дому

Сучасні інтернет-сервіси та електронні бази даних дозволяють вирішити багато проблем, не виходячи з дому. Якщо раніше треба було записуватися в чергу, фізично бути присутніми та подавати оригінали документів, то сьогодні багато питань вирішуються віддалено. Частково це стосується й фінансової сфери, зокрема й кредитування.

За допомогою сервісу електронної подачі заявки ви можете оформити кредит під заставу нерухомості та інші види позик, отримавши гроші на картку. Розглянемо конкретні випадки, коли можна отримати позику, не відвідуючи фінансову установу

Види кредитів, які можна оформити онлайн

Отримати кредит онлайн може клієнт банку, про якого є певна інформація в реєстрах. Завдяки таким сервісам, як ДІЯ та ідентифікація через BankID, ви можете ставити електронний підпис на документах, що юридично прирівнюється до фізичного. Тим не менш, багато банківських установ вимагають фізичної присутності клієнта при підписанні договору. Особливо, якщо йдеться про великі суми, споживчі та іпотечні кредити.

Які кредити можна оформити в Україні:

Мікропозика. Досить поширена практика приватного кредитування через мікрофінансові організації. Такий кредит слід розглядати як отримання невеликої суми зі швидкою виплатою, оскільки відсотки дуже високі;

Кредитна картка. Крім того, що на вашій клієнтській картці може бути встановлений кредитний ліміт, деякі банки надають можливість замовити окрему кредитну картку. Оформити її можна онлайн з відображенням у мобільному додатку, фізичну картку можна отримати поштою або кур’єрською доставкою;

Споживчий кредит. Наприклад, ви купуєте товар через інтернет-магазин. У деяких випадках банки надають можливість оформити онлайн-кредит для придбання конкретного товару;

Кредит під заставу нерухомості в Україні . Цей вид позики далеко не завжди можна оформити віддалено. Оскільки йдеться про великі суми та оцінку нерухомості, банки, як правило, потребують фізичної присутності та подання документів. Набагато більше шансів оформити кредит під заставу нерухомості в Україні через фінансові організації.

Таким чином, отримати гроші в борг онлайн на карту сьогодні цілком реально. При цьому можна розраховувати як на невеликі позики, так і на великі суми під низький відсоток і з тривалим терміном виплати.

Умови оформлення заставного кредиту, не виходячи із дому

Кредит під заставу нерухомості в Україні — це нецільова позика, яку може оформити фізична особа, яка є власником одного з видів нерухомого майна: квартири, будинку, землі, комерційного об’єкта. Як здійснюється процедура оформлення заставного кредиту, не виходячи з дому, через фінансову компанію:

Заявка. Подається через офіційний сайт організації. Все, що вам потрібно, це заповнити онлайн-форму, і протягом 7–10 хвилин ви можете отримати відповідь;

Оцінка заставного об’єкта. Багато фінансових організацій надають цю послугу безкоштовно. Оцінювач виїжджає на об’єкт, де ви можете надати оригінали документів та ознайомитись із умовами договору;

Документи. У мінімальний пакет документів на кредит під заставу нерухомості входить: паспорт, ІПН та документ, що підтверджує право власності;

Умови. Клієнт може вибрати суму кредиту (зазвичай, вона становить трохи більше 80% від ринкової ціни), терміни кредитування та графік погашення.

Та й головне питання, наскільки вигідний кредит під заставу нерухомості. Наведемо приклад найвигіднішої відсоткової ставки від київської компанії Status Finance. На сьогоднішній день оформити позику під заставу квартири чи будинку в Києві та Київській області можна лише під 1,5% на місяць. Ознайомитись із іншими умовами можна на сайті компанії.

