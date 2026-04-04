Чи заборонять в Україні Телеграм — Гетманцев

На тлі гучних дискусій про можливу заборону Telegram в Україні голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев звернув увагу на реальні цифри медіаспоживання. За його словами, месенджери вже стали головним джерелом новин для українців, а сам Telegram — беззаперечний лідер, тож будь-які обмеження платформи можуть мати значно ширші наслідки, ніж здається

«Продовжуючи тему «заборони Telegram», яка вже стала дуже і дуже суспільно резонансною, хочу звернути увагу ініціаторів на певні цифри. Просто звик працювати із фактами, а не тільки з «ідеями». Так ось, згідно з публічними соціологічними дослідженнями щодо медіаспоживання українських громадян, саме месенджери залишаються головним каналом для отримання новин. Фактично 3/4 українців отримують новини через Telegram, Viber та інші платформи», — пояснює нардеп.

Водночас, як кажуть соціологи, Telegram залишається беззаперечним лідером серед месенджерів — 92% користувачів використовують його щотижня, і цей показник продовжує зростати.

«Тобто, коли колеги з опозиції виходять з ініціативами обмежити (фактично заборонити) використання Telegram, мова йде вже не просто про комунікації. Це рішення торкається інституційних основ свободи слова в Україні, зачіпає інтереси абсолютної більшості громадян», — наголосив політик.

Читайте також: Скільки грошей Україна залучила від ОВДП з початку воєнного стану

За його словами, якою б сильною не була «образа» окремих депутатів на незручні Telegram-канали, коли йдеться про фундаментальні демократичні цінності, логіка «заборон» та «скасувань» застосовуватись не може. Категорично.

«Внаслідок своєї активної політичної і громадянської позиції, я часто сам стаю об’єктом інформаційних атак різних анонімних Telegram-каналів. В основному, з використанням фейків, вигадок і перекручувань. Але я розумію, що суспільна шкода від заборони в цьому випадку буде значно більшою за мою особисто користь, — пише Данило Гетманцев. — Керуюсь тут крилатим висловом біографа Вольтера – Евелін Беатріс Холл, яка фактично «вклала» його у вуста цьому видатному французькому філософу: «я не згоден з тим, що ви говорите, але готовий померти за ваше право це говорити». Тому заборону Telegram не підтримую і закликаю колег цього також не робити».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися

НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴11 млн