Деякі українці можуть отримати по 3200 грн допомоги: як оформити

З середини 2025 року на органи Пенсійного фонду України покладено функції з призначення та виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновками лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (постанова КМУ від 25.06.2025 № 765)

Про це повідомила пресслужба ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Розмір грошової допомоги становить різницю між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини за останні шість місяців, але не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу — зараз це 3209 гривень.

Допомога призначається терміном на шість місяців, а для пенсіонерів, які не працюють, її можуть призначити на 12 місяців.

Деталі

Допомога надається дієздатній особі, яка:

постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду (на підставі висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я);

здійснює догляд за такою особою, незалежно від факту роботи.

Необхідні документи:

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Читайте також: Деякі українці можуть отримати майже 11 тис. грн допомоги

Розмір щомісячної допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (у 2025 році — 2920 гривень, зараз це 3209 гривень).

До складу сім’ї включаються:

чоловік (дружина);

рідні та усиновлені діти віком до 18 років;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Способи звернення:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

засобами поштового зв’язку;

в електронному вигляді — через портал Дія.

Цікаве по темі: Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується щомісяця.

У разі коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Виплата здійснюється через АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок в уповноваженому банку — за вибором отримувача.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи зобов’язані повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

До таких обставин належать:

зміни у складі сім’ї у зв’язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;

закінчення строку встановлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

перебування особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги регулюються Законом України «Про психіатричну допомогу» та постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192.

