close-btn
PaySpaceMagazine

Кабмін розгляне петицію про підвищення зарплат військовослужбовцям

22.05.2025 18:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Петиція із закликом підвищити грошове забезпечення військових набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів на сайті Кабінету міністрів. Вона була оприлюднена 11 березня, а рубіж у 25 тисяч підписів було подолано 22 травня

Кабмін розгляне петицію про підвищення зарплат військовослужбовцям

Кабмін розгляне петицію про підвищення зарплат військовослужбовцям Фото: instagram.com/zelenskiy_official, motionarray.com

Про це інформує Delo.ua з посиланням на електронну петицію.

Автор петиції, Денис Федорченко, звертає увагу на те, що від останнього підвищення зарплат військовослужбовцям минуло вже понад два роки — тоді базовий рівень грошового забезпечення було доведено до 20 тис. грн. Відтоді, за його словами, жодного суттєвого перегляду окладів чи бойових доплат не відбувалося.

У петиції йдеться про те, що нинішній рівень доходів у Збройних силах поступається зарплатам у низці цивільних професій, зокрема охоронців у ритейлі. Це, на думку автора, демотивує людей служити в армії та потребує термінового реагування.

«Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми», — наголошує автор.

Серед ключових вимог петиції — підвищення грошового забезпечення військових щонайменше удвічі.

Читайте також: З 1 червня почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться

Що передбачає чинна система виплат

Базове грошове забезпечення для рекрута становить 20 130 грн. Сума збільшується залежно від звання, посади та вислуги.

Бойові доплати варіюються:

  • 100 000 грн — за участь у боях на передовій, зокрема для артилеристів та підрозділів ППО;
  • 70 000 грн — додаткова виплата за 30 діб на лінії зіткнення;
  • 50 000 грн — для тих, хто виконує завдання у штабах і структурах управління поза зоною бойових дій;
  • 30 000 грн — за завдання бойових наказів: логістика, розмінування, захист інфраструктури.

Усі ці виплати розраховуються пропорційно до часу перебування у зоні бойових дій.

Також передбачена одноразова допомога при укладанні першого контракту у 2025 році:

  • 24 224 грн — для рядового складу;
  • 27 252 грн — для сержантів і старшин;
  • 30 280 грн — для офіцерів.

Виплата здійснюється на підставі поданого рапорту після підписання контракту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд оновив порядок проведення призову під час мобілізації: що зміниться

Деякі військовослужбовці можуть втратити виплати, пільги та гарантії

Міноборони оновило застосунок Резерв+: що змінилося

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч грн — Гетманцев 22.05.2025

Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч грн — Гетманцев
Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд 21.05.2025

Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд
Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів 21.05.2025

Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів
Скільки заробляють українські банки — рейтинг НБУ 21.05.2025

Скільки заробляють українські банки — рейтинг НБУ
Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн 21.05.2025

Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн
Деякі функції у Дії стануть платними 21.05.2025

Деякі функції у Дії стануть платними
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  20:40

Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта

 Сьогодні  20:00

Український венчурний синдикат TOLOKA інвестував $1 млн в ШІ-компанію

 Сьогодні  19:00

Visa відкрила нові можливості для фінтеху та бізнес-платформ

 Сьогодні  17:00

Вісім стартапів представлять Україну на The Next Web Conference

 Сьогодні  16:13

Названо найбільших власників Біткоїна

 Сьогодні  14:30

Що таке Стандарт CRS та чому про нього важливо знати

 Сьогодні  13:30

monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber