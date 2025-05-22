Кабмін розгляне петицію про підвищення зарплат військовослужбовцям

Петиція із закликом підвищити грошове забезпечення військових набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів на сайті Кабінету міністрів. Вона була оприлюднена 11 березня, а рубіж у 25 тисяч підписів було подолано 22 травня

Про це інформує Delo.ua з посиланням на електронну петицію.

Автор петиції, Денис Федорченко, звертає увагу на те, що від останнього підвищення зарплат військовослужбовцям минуло вже понад два роки — тоді базовий рівень грошового забезпечення було доведено до 20 тис. грн. Відтоді, за його словами, жодного суттєвого перегляду окладів чи бойових доплат не відбувалося.

У петиції йдеться про те, що нинішній рівень доходів у Збройних силах поступається зарплатам у низці цивільних професій, зокрема охоронців у ритейлі. Це, на думку автора, демотивує людей служити в армії та потребує термінового реагування.

«Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми», — наголошує автор.

Серед ключових вимог петиції — підвищення грошового забезпечення військових щонайменше удвічі.

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Що передбачає чинна система виплат

Базове грошове забезпечення для рекрута становить 20 130 грн. Сума збільшується залежно від звання, посади та вислуги.

Бойові доплати варіюються:

100 000 грн — за участь у боях на передовій, зокрема для артилеристів та підрозділів ППО;

70 000 грн — додаткова виплата за 30 діб на лінії зіткнення;

50 000 грн — для тих, хто виконує завдання у штабах і структурах управління поза зоною бойових дій;

30 000 грн — за завдання бойових наказів: логістика, розмінування, захист інфраструктури.

Усі ці виплати розраховуються пропорційно до часу перебування у зоні бойових дій.

Також передбачена одноразова допомога при укладанні першого контракту у 2025 році:

24 224 грн — для рядового складу;

27 252 грн — для сержантів і старшин;

30 280 грн — для офіцерів.

Виплата здійснюється на підставі поданого рапорту після підписання контракту.

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