Кабмін розгляне петицію про підвищення зарплат військовослужбовцям

Петиція із закликом підвищити грошове забезпечення військових набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів на сайті Кабінету міністрів. Вона була оприлюднена 11 березня, а рубіж у 25 тисяч підписів було подолано 22 травня
Про це інформує Delo.ua з посиланням на електронну петицію.
Автор петиції, Денис Федорченко, звертає увагу на те, що від останнього підвищення зарплат військовослужбовцям минуло вже понад два роки — тоді базовий рівень грошового забезпечення було доведено до 20 тис. грн. Відтоді, за його словами, жодного суттєвого перегляду окладів чи бойових доплат не відбувалося.
У петиції йдеться про те, що нинішній рівень доходів у Збройних силах поступається зарплатам у низці цивільних професій, зокрема охоронців у ритейлі. Це, на думку автора, демотивує людей служити в армії та потребує термінового реагування.
«Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми», — наголошує автор.
Серед ключових вимог петиції — підвищення грошового забезпечення військових щонайменше удвічі.
Читайте також: З 1 червня почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться
Що передбачає чинна система виплат
Базове грошове забезпечення для рекрута становить 20 130 грн. Сума збільшується залежно від звання, посади та вислуги.
Бойові доплати варіюються:
- 100 000 грн — за участь у боях на передовій, зокрема для артилеристів та підрозділів ППО;
- 70 000 грн — додаткова виплата за 30 діб на лінії зіткнення;
- 50 000 грн — для тих, хто виконує завдання у штабах і структурах управління поза зоною бойових дій;
- 30 000 грн — за завдання бойових наказів: логістика, розмінування, захист інфраструктури.
Усі ці виплати розраховуються пропорційно до часу перебування у зоні бойових дій.
Також передбачена одноразова допомога при укладанні першого контракту у 2025 році:
- 24 224 грн — для рядового складу;
- 27 252 грн — для сержантів і старшин;
- 30 280 грн — для офіцерів.
Виплата здійснюється на підставі поданого рапорту після підписання контракту.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Уряд оновив порядок проведення призову під час мобілізації: що зміниться
Деякі військовослужбовці можуть втратити виплати, пільги та гарантії
Міноборони оновило застосунок Резерв+: що змінилося