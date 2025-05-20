З 1 червня почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться

З 1 червня в Україні починає діяти оновлений механізм мобілізації, який охоплює всіх громадян, зокрема й осіб зі статусом внутрішньо переміщених (ВПО). У контексті тривалого воєнного стану уряд активізує заходи з підготовки до захисту держави, встановлюючи єдині правила проходження військової служби для всіх груп населення без винятків

Що передбачено законом щодо мобілізації ВПО

Чинне українське законодавство та Порядок проведення мобілізації чітко визначають: призов військовозобов’язаних і резервістів здійснюється незалежно від того, де вони перебувають на обліку. Це означає, що статус ВПО не надає права на звільнення від мобілізаційних обов’язків. Усі переміщені особи зобов’язані дотримуватися чинних вимог, як і решта громадян.

Зокрема, протягом 10 днів після прибуття на нове місце проживання кожна особа зі статусом ВПО повинна повідомити про зміну адреси відповідний орган соціального захисту населення за новим місцем перебування. У разі, якщо ВПО вирішує повернутися до свого попереднього місця проживання, вона повинна завчасно — не пізніше ніж за три дні до від’їзду — інформувати про це той самий структурний підрозділ.

Важливо також, що навіть за відсутності документів через переїзд, внутрішньо переміщені особи зобов’язані особисто з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Ігнорування цього обов’язку вважається порушенням чинного законодавства.

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Кого стосується мобілізація з 1 червня 2025 року

Згідно з оновленими правилами, під мобілізацію підпадають наступні категорії:

усі військовозобов’язані та резервісти, які не мають законних підстав для відстрочки і за висновками медичної комісії визнані придатними до служби;

усі військовозобов’язані та резервісти, які не мають законних підстав для відстрочки і за висновками медичної комісії визнані придатними до служби; громадяни, звільнені з військової служби відповідно до закону «Про очищення влади» — вони можуть бути призначені на посади, які не підпадають під обмеження цього закону;

громадяни, звільнені з військової служби відповідно до закону «Про очищення влади» — вони можуть бути призначені на посади, які не підпадають під обмеження цього закону; особи, які мають судимість за нетяжкі, тяжкі чи окремі особливо тяжкі злочини (за винятком злочинів, що становлять загрозу національній безпеці). Їхній призов можливий виключно за погодженням Генерального штабу ЗСУ, Служби безпеки України або розвідувальних структур;

особи, які мають судимість за нетяжкі, тяжкі чи окремі особливо тяжкі злочини (за винятком злочинів, що становлять загрозу національній безпеці). Їхній призов можливий виключно за погодженням Генерального штабу ЗСУ, Служби безпеки України або розвідувальних структур; чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бойовий або військовий досвід і не були зняті з військового обліку;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бойовий або військовий досвід і не були зняті з військового обліку; чоловіки від 25 до 60 років, які ніколи не проходили військової служби, але визнані придатними або обмежено придатними до неї. Вони повинні пройти повторне медичне обстеження у складі військово-лікарської комісії (ВЛК) до 6 червня 2025 року, щоб підтвердити або змінити свій статус;

чоловіки від 25 до 60 років, які ніколи не проходили військової служби, але визнані придатними або обмежено придатними до неї. Вони повинні пройти повторне медичне обстеження у складі військово-лікарської комісії (ВЛК) до 6 червня 2025 року, щоб підтвердити або змінити свій статус; чоловіки віком від 18 до 60 років, яких раніше виключили з обліку, але під час дії воєнного стану медкомісія повторно визнала придатними до проходження служби.

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Джерело: Новини.LIVE.