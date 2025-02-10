Кабмін змінив умови виплати соціальних стипендій

Кабінет Міністрів України переглянув умови надання соціальних стипендій для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, що належать до категорії внутрішньо переміщених осіб

Раніше таку фінансову підтримку отримували всі студенти, які мали статус ВПО, до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Однак, згідно з ухваленими змінами, право на соціальну стипендію збережеться лише для двох категорій студентів, які є внутрішньо переміщеними особами:

тих, хто виїхав із регіонів, де тривають бойові дії чи тимчасова окупація, і дата їх завершення не визначена;

тих, чиє житло зазнало руйнувань або серйозних пошкоджень через бойові дії, терористичні атаки чи диверсії, спричинені військовою агресією росії.

На даний момент розмір соціальної стипендії складає 890 гривень.

Відповідно до постанови, студентам, які навчаються на першому курсі, соціальна стипендія призначається автоматично до першого семестрового контролю, без урахування конкурсного бала, отриманого при вступі, та рейтингу успішності.

У подальшому, починаючи з другого семестру, соціальна стипендія надається лише тим студентам, які успішно склали навчальний семестр, не мають академічних боргів, незадовільних оцінок і входять до рейтингу успішності.

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Якщо студент має право на отримання як соціальної, так і академічної стипендії, йому виплачується лише один із цих видів фінансової підтримки на вибір. Виняток становлять діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які під час навчання у віці 18-23 років втратили батьків (через смерть, загибель, визнання померлими або зникнення безвісти) — для них передбачено одночасне отримання обох стипендій відповідно до законодавства.

Якщо студент має право на соціальну стипендію за кількома підставами, вона призначається лише за однією з них, відповідно до вибору самого отримувача.

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Джерело: РБК-Україна.