Коли діти мають платити аліменти батькам в Україні

В Україні на законодавчому рівні закріплено обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків, якщо ті перебувають у скрутному становищі. Це стосується ситуацій, коли батьки не здатні самостійно забезпечити своє життя на належному рівні
Коли діти зобов’язані допомагати батькам
Згідно з українським законодавством, діти, які досягли 18 років, повинні надавати матеріальну підтримку своїм батькам, якщо ті:
- не мають пенсії;
- отримують мізерні соціальні виплати;
- не мають інших джерел доходу для забезпечення базових потреб.
Як пояснюють фахівці, допомога вважається обґрунтованою, якщо батьки визнані непрацездатними. До таких належать особи, які досягли пенсійного віку (60 років для чоловіків і 55 — для жінок), а також особи з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи (відповідно до статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Як відбувається подання позову
Позов про стягнення аліментів може бути подано:
- до однієї дитини;
- до кількох дітей;
- до всіх дітей одночасно.
Якщо позов спрямовано лише до одного з дітей, суд має право залучити до розгляду справи інших повнолітніх дітей, навіть без окремого подання.
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Випадки, коли аліменти не призначаються
Існують винятки, коли діти не зобов’язані утримувати своїх батьків:
- якщо мати або батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені;
- якщо буде доведено, що батьки впродовж життя свідомо ухилялися від виконання батьківських обов’язків — наприклад, не забезпечували належного догляду, не брали участі у вихованні тощо.
У таких ситуаціях суд може повністю звільнити дітей від обов’язку надавати утримання та брати участь у додаткових витратах на батьків.
Як визначається сума аліментів
Розмір виплат на користь батьків визначає суд — у фіксованій грошовій сумі або як частку від доходу дитини. Під час ухвалення рішення враховується:
- фінансове становище як дітей, так і батьків;
- наявність у батьків пенсії, соціальної допомоги, пільг чи субсидій;
- чи мають батьки майно, яке може приносити прибуток;
- загальна потреба батьків у матеріальній підтримці;
- участь дітей у догляді за батьками;
- можливість отримання допомоги від інших дітей.
Суд індивідуально розглядає обставини кожної справи. Якщо дохід дитини нестабільний, надходить у натуральній формі або дитина мешкає за кордоном — це також може вплинути на форму й обсяг виплат.
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Джерело: 24 Канал.