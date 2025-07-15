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Коли діти мають платити аліменти батькам в Україні

15.07.2025 13:00
Ольга Деркач

В Україні на законодавчому рівні закріплено обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків, якщо ті перебувають у скрутному становищі. Це стосується ситуацій, коли батьки не здатні самостійно забезпечити своє життя на належному рівні

Коли діти мають платити аліменти батькам в Україні

Коли діти мають платити аліменти батькам в Україні Фото: tr.tax.gov.ua

Коли діти зобов’язані допомагати батькам

Згідно з українським законодавством, діти, які досягли 18 років, повинні надавати матеріальну підтримку своїм батькам, якщо ті:

  • не мають пенсії;
  • отримують мізерні соціальні виплати;
  • не мають інших джерел доходу для забезпечення базових потреб.

Як пояснюють фахівці, допомога вважається обґрунтованою, якщо батьки визнані непрацездатними. До таких належать особи, які досягли пенсійного віку (60 років для чоловіків і 55 — для жінок), а також особи з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи (відповідно до статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Як відбувається подання позову

Позов про стягнення аліментів може бути подано:

  • до однієї дитини;
  • до кількох дітей;
  • до всіх дітей одночасно.

Якщо позов спрямовано лише до одного з дітей, суд має право залучити до розгляду справи інших повнолітніх дітей, навіть без окремого подання.

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Випадки, коли аліменти не призначаються

Існують винятки, коли діти не зобов’язані утримувати своїх батьків:

  • якщо мати або батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені;
  • якщо буде доведено, що батьки впродовж життя свідомо ухилялися від виконання батьківських обов’язків — наприклад, не забезпечували належного догляду, не брали участі у вихованні тощо.

У таких ситуаціях суд може повністю звільнити дітей від обов’язку надавати утримання та брати участь у додаткових витратах на батьків.

Як визначається сума аліментів

Розмір виплат на користь батьків визначає суд — у фіксованій грошовій сумі або як частку від доходу дитини. Під час ухвалення рішення враховується:

  • фінансове становище як дітей, так і батьків;
  • наявність у батьків пенсії, соціальної допомоги, пільг чи субсидій;
  • чи мають батьки майно, яке може приносити прибуток;
  • загальна потреба батьків у матеріальній підтримці;
  • участь дітей у догляді за батьками;
  • можливість отримання допомоги від інших дітей.

Суд індивідуально розглядає обставини кожної справи. Якщо дохід дитини нестабільний, надходить у натуральній формі або дитина мешкає за кордоном — це також може вплинути на форму й обсяг виплат.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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