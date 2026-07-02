Кому можуть щомісяця доплачувати майже 1300 грн до пенсії

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть оформити спеціальну щомісячну доплату до пенсії. Розповідаємо, хто має право на таку надбавку, який її розмір у 2026 році та що потрібно зробити для її призначення

Деякі пенсіонери в Україні мають можливість отримувати додаткові кошти до основної пенсійної виплати щомісяця. Така фінансова підтримка передбачена для військових пенсіонерів, які після виходу на пенсію не працюють і забезпечують утримання непрацездатних членів своєї сім’ї.

Розмір цієї надбавки визначається як 50% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії громадян становить 2 595 гривень. Відповідно, сума щомісячної доплати дорівнює 1 297 гривням за кожного непрацездатного члена родини, який перебуває на утриманні пенсіонера.

Хто має право на щомісячну доплату

Скористатися правом на таку надбавку можуть військові пенсіонери рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. При цьому це правило не поширюється на осіб, які проходили строкову військову службу.

Для призначення доплати необхідно одночасно виконувати кілька умов:

пенсіонер не повинен працювати;

він не має проходити військову службу;

на його утриманні повинні перебувати непрацездатні члени сім’ї.

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Водночас законодавством передбачено ще одну обов’язкову вимогу. Непрацездатний член сім’ї, за якого призначається надбавка, не повинен отримувати власну пенсію або будь-які інші державні соціальні виплати.

Якщо в одному домогосподарстві проживають кілька пенсіонерів, оформити таку доплату може лише один із них.

Надбавка призначається тільки одержувачам військових пенсій, які виплачуються:

за вислугу років;

по інвалідності.

Як подати документи на оформлення надбавки

Щоб отримати доплату до пенсії, необхідно звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України. Це можна зробити одним із двох способів:

особисто, відвідавши будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України;

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Під час оформлення надбавки заявнику потрібно підготувати пакет документів, до якого входять:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з особою, яка перебуває на утриманні;

документи, що підтверджують факт перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні пенсіонера;

документи, які підтверджують, що заявник не працює та не проходить військову службу.

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Джерела: На пенсії, РБК-Україна.