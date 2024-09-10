Букмекери активно співпрацюють із клубами, регулярно укладають партнерські угоди, надають всеосяжну спонсорську допомогу. Зона охоплення досить велика і така загальносвітова практика. Кращі БК контори співпрацюють не лише з окремими спортсменами чи збірними, а й допомагають цілим спортивним федераціям, турнірам. Наприклад, як розповідає експерт розділу букмекери та спортивні ставки на сайті Мета Андрій Рубан, ФК Ліверпуль підписав трирічні угоди з кількома букмекерами, в рамках яких він може розраховувати на щорічну допомогу у розмірі 4,5 млн доларів

Особливості спонсорських та партнерських угод

Букмекер, виступаючи у ролі спонсора клубу (або спортсмена) Англійської Прем’єр Ліги, розраховує розширити клієнтську базу за рахунок уболівальників. Розмістивши логотип на футболках спортсменів чи стадіоні, букмекери можуть істотно підвищити лояльність із боку мільйонів фанатів.

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Одним із найефективніших способів, що дозволяє БК заявити про себе, є укладання документів та домовленостей на титульне спонсорство. В англійській першості БК виступали як титульні спонсори більш ніж у десятка команд. Цьому сприяла популярність Прем’єр Ліги у глядачів, а також лояльне місцеве законодавство.

Які англійські клуби Прем’єр-Ліги співпрацювали з БК

Керівництво Тоттенхема у 2006 році уклало контракт з інтернет-компанією, що спеціалізується на онлайн-покері та ставках. У рамках досягнутих домовленостей клуб мав отримувати щорічно протягом чотирьох років понад 13 млн доларів. Згодом букмекер усвідомив, що не розрахував своїх фінансових можливостей, і договір не було продовжено.

Астон Вілла співпрацювала з БК 32red протягом кількох років. За рік команда отримувала понад 2 млн доларів. У 2009 році на майках спортсменів з’явився логотип Acorns (за договором жодної плати за спонсорство команді не належало).

Вест Бромвіч два роки співпрацював із БК Після того, як букмекер був замішаний у скандалі з відмивання грошей, договір розірвали.

Вест Хем успішно уклав контракт на співпрацю з БК SBOBET.

Вулверхемптон після того, як у 2009 році команда вийшла до Прем’єр-Ліги, уклав угоду з БК Sportingbet на один рік. Зберігши місце у Прем’єр-Лізі, команда підписала додатковий спонсорський контракт. Якщо вірити неофіційним джерелам, спонсорська допомога за цим контрактом була найбільшою в історії клубу.

Мідлсбро в сезоні 2003-2004 років завоював Кубок Ліги. Відразу після такого серйозного досягнення з керівництвом клубу зв’язалися представники 888.com. Після переговорів контракт було укладено до 2017 року.

Сток Сіті належить БК bet365. Основним банківським партнером команди вважається Britannia. Її логотип не розміщується на футболках спортсменів, але відображається на майданчиках. Суонсі Сіті — клуб, який у 2009 році уклав контракт із букмекером 32red.

Варто зазначити, що контракти укладаються на регулярній основі. Букмекери роблять командам та спортсменам такі вигідні пропозиції, від яких вони не можуть відмовитися.

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