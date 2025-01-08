У Прозорро.Продажі назвали найпопулярніший лот за 2024 рік

Майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі за підсумками 2024 року

Це результат понад 24 тис. успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза, йдеться в пресрелізі.

Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія. За підсумками торгів до держбюджету надійшло майже 3,9 млрд грн. У середньому за публічні активи у 2024 році змагалося майже 2,4 учасника. Найактивніше минулоріч конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти. 115 учасників збільшили вартість лота в понад 130 разів. Це робить цей лот найпопулярнішим за минулий рік.

У 2024 році майже 2,3 тисячі онлайн-аукціонів завершилися та зараз перебувають на етапі підписання угод. Очікується, що вони принесуть організаторам понад 3 мільярди гривень додаткового доходу.

Найбільший фінансовий результат у 2024 році забезпечили приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн і понад 4 млрд грн відповідно.

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«У 2024 році ми дали старт великій приватизації і змогли знайти нових власників для таких масштабних об’єктів як готель «Україна», «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод «Аерок». Активи отримали шанс на трансформацію та залучення інвестицій у розвиток. Успішні аукціони свідчать про довіру, адже система забезпечує рівний доступ до участі у торгах. Завдяки конкуренції зростає вартість об’єктів і держава продає їх за ринковою ціною, збільшуючи надходження у бюджет», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Реалізація активів у банкрутстві принесла понад 2,6 млрд грн. Серед лідерів за обсягами коштів — земельні торги (понад 2,1 млрд грн) та спецдозволи на надра (понад 1,6 млрд грн).

«У 2024 році за публічні активи на онлайн-аукціонах позмагалася рекордна кількість учасників за весь час існування системи — майже 30 тис. Також за підсумками минулого року ми відзначаємо найбільшу кількість організаторів, які працювали з системою, — майже 3,8 тис. Під час повномасштабної війни ми спостерігаємо, що малий, середній та великий бізнес ще більш активно змагається за право придбати майно на торгах. А також все більше громад, державних підприємств, профільних відомств, арбітражних керуючих, приватних виконавців та бізнесів використовують інструмент онлайн-аукціонів для ефективного управління публічними активами», — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, що Прозорро.Продажі та Мінекономіки запустили сервіс факторингу для бізнесу. Офіційно стартував пілотний проєкт факторингового сервісу, розроблений АТ «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України.

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