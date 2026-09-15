Українців у Польщі можуть обманювати із зарплатою: поширені схеми

Українці, які працюють у Польщі через агенції зайнятості, нерідко стикаються з непрозорими умовами оплати. Висока ставка у вакансії може виявитися лише максимально можливою сумою, частину зарплати можуть оформити як премію, а про додаткові утримання працівник іноді дізнається вже після першої виплати

Про це йдеться у матеріалах Gremi Personal та дослідженні аналітичного центру компанії. За результатами опитування 600 іноземних працівників, 69% респондентів хоча б раз стикалися з непрозорими схемами формування зарплати, а 57,8% — щонайменше з двома такими практиками.

Серед поширених схем — виплата частини зарплати «в конверті». Наприклад, офіційно в договорі може бути зазначено 4806 злотих брутто, а ще 1500-2000 злотих роботодавець обіцяє готівкою. У такому разі неофіційну частину можуть взагалі не виплатити, а внески до ZUS нараховуватимуться лише з офіційного доходу.

Ще один ризик — відсутність реєстрації працівника в ZUS або медичному страхуванні. Серед інших схем називають підроблені медичні документи, маніпуляції з податковим резидентством і оформлення людини як фіктивного студента, щоб зменшити соціальні внески.

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Окремо варто перевіряти заявлену погодинну ставку. У вакансії можуть обіцяти 35-36 злотих, хоча гарантована сума за договором нижча, а решту можна отримати лише за виконання додаткових умов. Також трапляються схеми з преміями за відвідуваність, неправильним обліком відпрацьованих годин, неоплатою нічних і понаднормових змін та несподіваними утриманнями за житло, транспорт чи робочий одяг.

Дослідження Gremi Personal показало, що ризик зростає разом із кількістю посередників: серед тих, хто працював через одну агенцію, з непрозорими практиками стикалися 44%, а серед працівників із досвідом п’яти і більше агенцій — уже 88,9%.

Редакція PSM звертає увагу, що українцям у Польщі варто оцінювати вакансію не лише за цифрою «на руки». Перед початком роботи важливо отримати договір, перевірити гарантовану ставку, правила нарахування премій, реєстрацію в ZUS, усі можливі утримання та спосіб обліку робочого часу. Чим прозоріші ці умови до першої зміни, тим нижчий ризик втратити частину заробленого або зіткнутися з проблемами під час легалізації.

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Джерела: yavp.pl; gremi-personal.com.