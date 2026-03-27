Україні загрожує дефіцит коштів на оборону уже влітку — Bloomberg

Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування для ведення війни вже найближчими місяцями. За оцінками українських і міжнародних посадовців, нинішніх ресурсів вистачить лише до червня, після чого виникне серйозний дефіцит коштів

Ключову роль у забезпеченні оборони досі відігравала допомога західних союзників. Однак одразу кілька факторів поставили під загрозу десятки мільярдів євро підтримки. Зокрема, йдеться про блокування Угорщиною кредиту ЄС на €90 млрд, суперечності довкола нового пакета МВФ та уповільнення ініціативи НАТО щодо постачання озброєння.

Голова Нацбанку Андрій Пишний попередив, що у разі затримки міжнародного фінансування регулятор може повернутися до прямого кредитування уряду. У такому випадку кошти підуть на виплати військовим, державним працівникам і фінансування критично важливих послуг.

Ситуація ускладнюється зовнішніми чинниками. На тлі зростання цін на нафту, спричиненого війною в Ірані, росія отримує додаткові доходи до бюджету. Водночас США після повернення Дональда Трампа до Білого дому фактично припинили пряму допомогу Україні, що змусило Європу взяти на себе основний фінансовий тягар.

Європейський Союз планував розпочати нове фінансування вже найближчим часом, однак процес заблокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Він вимагає відновлення транзиту російської нафти через Україну трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений внаслідок атак російських військ.

Президент України Володимир Зеленський назвав такі дії шантажем і попередив, що без фінансування армія недоотримає ресурси. За його словами, це може вплинути на виробництво дронів і закупівлю систем протиповітряної оборони.

Невизначеність із європейським фінансуванням, імовірно, збережеться щонайменше до парламентських виборів в Угорщині у квітні. Ба більше, навіть у разі зміни влади інші країни можуть підтримати блокування.

Паралельно Україна стикається з труднощами у виконанні умов програми МВФ на $8,1 млрд. Парламент досі не ухвалив необхідні податкові зміни, від яких залежить подальше фінансування після вже отриманих $1,5 млрд.

Додатковим викликом залишається обмежена підтримка союзників у межах програми закупівлі американської зброї. За словами представників України при НАТО, основне навантаження несуть лише кілька країн, і залучати їх знову стає дедалі складніше.

Загалом цього року Україна потребує близько $15 млрд на закупівлю озброєння у США, а у 2026 році — $52 млрд зовнішньої допомоги.

Якщо ситуація з фінансуванням не покращиться, країна може зіткнутися з серйозною бюджетною кризою вже найближчим часом. Як зазначають українські посадовці, за найгіршого сценарію це може перерости у «фінансову трагедію».

Джерело: Bloomberg.