Виплати для поранених військовослужбовців: що передбачено та як їх отримати

Військові, які отримали поранення, травму, контузію або каліцтво під час бойових дій, мають право на низку фінансових виплат від держави. Це не лише щомісячне грошове забезпечення, а й додаткова допомога, одноразові компенсації та щорічна виплата на оздоровлення

Про це йдеться у матеріалі veteran.com.ua.

Щомісячне грошове забезпечення

Поранений військовослужбовець продовжує отримувати щомісячну зарплату відповідно до посади, яку обіймав до поранення. Ця виплата зберігається незалежно від тривалості лікування чи відпустки за станом здоров’я.

Додаткова виплата — 100 000 грн на місяць

За поранення, отримане під час виконання бойового завдання, військовому надається додаткова щомісячна виплата у розмірі 100 000 грн на період стаціонарного лікування або звільнення після тяжкого поранення.

Як оформити:

отримати довідку про обставини травми (уточнити можна у стройовій частині);

передати копію довідки до військової частини;

на підставі наказу командира починається виплата.

Якщо виплату не призначено або її припинено:

Подайте рапорт командиру з проханням включити вас до наказу на виплату. Додайте копію довідки (Додаток 16). У разі відмови — звертайтеся зі скаргою до Штабу оперативного командування або на гарячу лінію Міноборони (15-12). Якщо це не допомогло — подавайте позов до суду.

Якщо лікування триває понад 4 місяці:

необхідно отримати висновок ВЛК про продовження лікування;

та передати висновок у частину через командира.

Важливо: виплата 100 000 грн можлива лише за наявності висновку ВЛК про тяжке поранення. У випадку нетяжкого — виплата розраховується пропорційно кількості днів лікування.

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Одноразова грошова допомога

Призначається військовим, які втратили працездатність або отримали інвалідність внаслідок поранення. Сума залежить від ступеня втрати працездатності. Виплата проводиться після проходження МСЕК або ВЛК.

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

Щороку військовослужбовці можуть отримати матеріальну допомогу, яка дорівнює розміру їхнього щомісячного грошового забезпечення. Вона призначена для покриття побутових витрат.

Щорічна допомога на оздоровлення

Окрема щорічна виплата, що також дорівнює сумі щомісячного забезпечення. Надається незалежно від інших виплат чи допомоги.

Як розраховується додаткова винагорода: приклад

Якщо поранення тяжке:

100 000 грн / кількість днів у місяці = добова виплата;

за повний місяць — 100 000 грн;

за кожен день — близько 3 225,80 грн (за 31-денний місяць).

Якщо поранення нетяжке:

виплата нараховується лише за дні перебування у стаціонарі або на звільненні після поранення;

дні перебування в ППД без виконання обов’язків не враховуються.

Приклад:

поранення 16 січня, лікування до 25 січня, потім звільнення до 31 січня.

(10 днів лікування + 9 днів звільнення) × 3 225,80 грн = 80 645 грн.

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