З ким Україна підписала безпекові угоди і на яку суму — огляд

З початку 2024 року Україна уклала десятки безпекових угод з різними державами, що передбачають виділення фінансової допомоги на військові та гуманітарні потреби

Станом на кінець червня Україна уклала 19 безпекових договорів з низкою країн та окремо — з Євросоюзом. Перший з них відбувся ще у січні з Великою Британією, а останні — 27 червня з Європейським Союзом, Естонією та Литвою.

Тривають переговори з іншими державами. Угода з Польщею була підписана 8 липня, а з Румунією — сьогодні, 11 липня, але вони не аналізуються в огляді.

Загальна військова підтримка за цими угодами має становити 60 млрд доларів щороку, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 28 червня.

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Структурно всі угоди схожі між собою. Однак відрізняються акценти та зобов’язання. Домовленості поділяються на блоки: військова співпраця, відповідальність за агресію, демократія, реформи та євроінтеграція, економіка, енергетика тощо. 17 критеріїв виділяє у своєму дослідженні громадянська мережа ОПОРА.

На інфографіці зображено шкалу укладення двосторонніх безпекових угод станом з початку року по кінець червня.

В чому головна суть угод

Ключова частина – це оборонна співпраця та розвиток українського ВПК. Однак це швидше домовленості про співпрацю, а не конкретні оборонні договори. Також відсутні конкретні дії у разі нової агресії рф.

Домовленості закріплюють курс України щодо вступу до ЄС та НАТО. Хоча окремі країни не висловлюють чітко свою позицію, зокрема щодо Північноатлантичного альянсу.

Відсутність конкретики для багатьох пунктів, можливість припинити фінансування у будь-який час – слабкі сторони угод. Однак фінансування відбувається і поза межами, визначеними угодами.

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Ключові згадки про фінансування передбачаються саме на військову сферу. Однак така допомога конкретизована не всіма країнами. З усіх 19 країн дві (США та Італія) не передбачили жодного фінансування.

Хоча та ж Італія зобов’язалася зберегти військову підтримку на рівні минулих двох років — 8 пакетів військової допомоги.

12 країн передбачили фінансування військової підтримки на 2024 рік. І лише 7 – на наступні роки. Потрібно зважати, що лише угодами військова підтримка не обмежується.

Загалом же на 2024 рік угоди передбачають військової підтримки щонайменше на 22,95 млрд євро. Розбивку по країнах станом на 13 червня можна побачити нижче на інфографіці.

Невійськова допомога значно менше відображена в угодах. Здебільшого це кошти на макроекономічну допомогу, відбудову та інвестиції.

Згадки про таку підтримку містяться у 7 угодах – з Японією, Канадою, Іспанією, Фінляндією, Латвією, Естонією та Литвою. Однак у деяких договорах згадується про попередні зобов’язання чи підтримку.

Окремою темою в угодах є відбудова та відновлення. Хоча в усіх угодах країни зобов’язуються брати участь у відбудові України, лише в частині вказано обсяги фінансування на цю діяльність. Угоди називають енергетичний сектор вирішальним для стійкості України. Деякі країни приділяють особливу увагу цьому питанню.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України опублікувало статистику фінансування державного бюджету, яке за перше півріччя 2024 року становить $20,2 млрд. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Liga.net