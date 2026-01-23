Пальне для транспорту і генераторів: що важливо знати про облік

Питання обліку пального сьогодні є надзвичайно актуальним. Багато підприємств працюють у складних умовах: перебої з електропостачанням, логістичні ризики та необхідність забезпечити безперебійну роботу

Про це йдеться у матеріалі ДПСУ.

Усе це змушує бізнес використовувати значні обсяги пального – не лише для транспорту, а й для роботи електрогенераторів. Саме тому належна організація обліку пального стала критично важливою.

«Звертаємо увагу: якщо суб’єкт господарювання має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, йому потрібно вести внутрішній облік. Це стосується і випадків, коли підприємство отримує пальне для заправлення власного транспорту чи для роботи електрогенераторної установки», — зазначається у повідомленні Державної податкової служби України.

Також, слід зауважити, що окремих дозвільних документів на використання пального в електрогенераторній установці не потрібно.

Пальне, отримане в межах господарської діяльності:

приймається на баланс підприємства;

зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії;

може без обмежень використовуватися як для заправлення транспорту, так і для електрогенераторів.

Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами використання (транспорт, генератори тощо) відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства.

Такий підхід дозволяє бізнесу мати прозору картину використання ресурсів і уникати непорозумінь у податкових питаннях.

Нагадаємо: субʼєкти господарювання можуть зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті без жодних дозволів чи ліцензії.

Якщо пального більше ніж 2 000 літрів – потрібно подати декларацію про зберігання пального.

