Пальне для транспорту і генераторів: що важливо знати про облік

Питання обліку пального сьогодні є надзвичайно актуальним. Багато підприємств працюють у складних умовах: перебої з електропостачанням, логістичні ризики та необхідність забезпечити безперебійну роботу
Про це йдеться у матеріалі ДПСУ.
Усе це змушує бізнес використовувати значні обсяги пального – не лише для транспорту, а й для роботи електрогенераторів. Саме тому належна організація обліку пального стала критично важливою.
«Звертаємо увагу: якщо суб’єкт господарювання має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, йому потрібно вести внутрішній облік. Це стосується і випадків, коли підприємство отримує пальне для заправлення власного транспорту чи для роботи електрогенераторної установки», — зазначається у повідомленні Державної податкової служби України.
Також, слід зауважити, що окремих дозвільних документів на використання пального в електрогенераторній установці не потрібно.
Пальне, отримане в межах господарської діяльності:
- приймається на баланс підприємства;
- зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії;
- може без обмежень використовуватися як для заправлення транспорту, так і для електрогенераторів.
Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами використання (транспорт, генератори тощо) відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства.
Такий підхід дозволяє бізнесу мати прозору картину використання ресурсів і уникати непорозумінь у податкових питаннях.
Нагадаємо: субʼєкти господарювання можуть зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті без жодних дозволів чи ліцензії.
Якщо пального більше ніж 2 000 літрів – потрібно подати декларацію про зберігання пального.
