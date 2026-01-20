Пластикові хмари над Китаєм шокували науковців

Над Гуанчжоу та Сіанем у повітрі циркулюють настільки великі обсяги мікро- та нанопластику, що вони буквально можуть запускати процеси утворення хмар. Науковці попереджають: частинки здатні довго утримуватися в атмосфері та переноситися опадами на великі відстані

Пластикові хмари над двома великими містами Китаю шокували науковців

У дослідженні науковців зазначається, що над Гуанчжоу та Сіанем сформувалося настільки масштабне «покривало» мікропластику, що воно вже запускає утворення хмар.

Дослідники з Китайської академії наук відстежували мікропластик (MPs) і нанопластик (NPs) в атмосфері Землі над цими містами та були шоковані результатами.

У роботі, опублікованій у журналі Science Advances, вони зазначили, що сумарні значення зважених у повітрі частинок та потоків випадання пилу були у 2–6 разів вищими за попередні оцінки, отримані за допомогою візуальних аналітичних методів.

Це свідчить про те, що рівень пластикового забруднення значно вищий, ніж вважалося раніше.

«За останні два десятиліття пластик як новий забруднювач став глобальною проблемою через його широке поширення в усіх компонентах довкілля в системі Землі», — написали автори дослідження.

Команда розробила мікроаналітичний метод із використанням комп’ютерно керованої системи сканувальної електронної мікроскопії, на відміну від візуальних аналітичних методів.

Пластик може випадати з опадами та поширюватися в інші райони

У дослідженні, про яке повідомляє The Independent, йдеться: навіть за стабільних вітрових умов транспорт може бути потенційно одним із головних джерел атмосферних MPs і NPs.

Дорожній пил постійно знову піднімається в атмосферу, а пластикові частинки можуть надовго затримуватися в довкіллі через свої малі розміри.

Їхня тривала присутність в атмосфері також запускає процеси утворення хмар.

Коли вони випадають з опадами, пластикові частинки розносяться в райони, де їх спочатку не викидали. Тож разом із дорожнім пилом дощ також стає механізмом, який переносить їх у віддалені місця.

«Використовуючи інноваційний метод, здатний виявляти пластикові частинки розміром до 200 нанометрів, ми кількісно оцінили MPs і NPs у зважених у повітрі частинках (аерозолях), у сухому та вологому випаданні, а також у повторному підніманні в атмосферу у двох китайських мегаполісах — Гуанчжоу та Сіані», — написали дослідники в роботі.

У дослідженні не зазначається, чи трансформують ці пластикові частинки глобальний клімат у якийсь суттєвий спосіб. Водночас у ньому наголошується, що відіграють ключову роль в утворенні хмар.

Робота дає уявлення про роль MPs і NPs в атмосферних процесах у містах та їхні потенційні наслідки для клімату, екосистем і здоров’я людини.

Мікропластик уже дістався океанів, нашої їжі та навіть органів у людському тілі. Але його активність та присутність в атмосфері залишаються найменш вивченими.

