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Учені підтвердили існування темної енергії

18.06.2026 17:40
Ольга Деркач

Наприкінці 2025 року група південнокорейських астрономів з Університету Йонсей заявила, що знайшла ознаки слабшання темної енергії — загадкової сили, яка, за сучасними уявленнями, відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Якби це підтвердилося, під сумнів опинилися б майже 30 років космологічних досліджень і сама нобелівська теорія прискореного розширення простору. Однак нове дослідження британських астрономів спростувало цей виклик

Учені підтвердили існування темної енергії

Фото: magnific.com/starline

Команда під керівництвом доктора Філа Вайзмана з Університету Саутгемптона повторно проаналізувала дані спостережень і дійшла висновку, що попередні вимірювання залишаються надійними, а Всесвіт продовжує функціонувати саме так, як передбачають сучасні космологічні моделі. Робота опублікована в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а серед авторів — нобелівські лауреати, астрофізики Адам Райсс та Браян Шмідт.

За даними BBC Sky at Night Magazine, автори нового дослідження прямо стверджують: Всесвіт і далі розширюється, це розширення прискорюється, а наше розуміння космосу залишається надійним. При цьому загадка природи темної енергії так і не розв’язана — за словами дослідників, це залишається одним із найважливіших нерозкритих питань усієї науки.

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Суперечка торкалася методики вимірювання космічного розширення за допомогою супернов типу Ia — надзвичайно яскравих спалахів від злиття білих карликів, які астрономи традиційно використовують для оцінки величезних відстаней у Всесвіті. Південнокорейська команда стверджувала, що яскравість таких спалахів систематично змінювалася разом зі «старінням» Всесвіту, тож астрономи могли помилково прийняти сповільнення розширення за прискорення.

Команда Саутгемптона виявила в тій роботі дві методологічні помилки. По-перше, дослідники з Йонсею прирівняли вік галактики до віку зорі, яка згодом спалахнула як супернова, що призвело до неточних результатів. По-друге, у попередній роботі не врахували масу галактик, що приймали ці спалахи, — а саме це коригування є стандартною практикою в сучасних космологічних дослідженнях.

«Несподівані твердження вимагають особливо ретельної перевірки. Коли ми калібруємо ці супернові з урахуванням різних умов і популяцій галактик-носіїв, доказ прискореного розширення залишається на диво стабільним», — пояснив професор Райсс.

Прискорене розширення Всесвіту вперше виявили саме Райсс і Шмідт разом з американським астрофізиком Солом Перлмуттером — за це відкриття вони отримали Нобелівську премію з фізики у 2011 році. Доктор Вайзман зазначив, що попередні і добре підтверджені вимірювання виявилися коректними, а нинішнє розуміння долі Всесвіту залишається надійним. За його словами, кризу вдалося відвернути, хоча загадка природи темної енергії все ще залишається відкритою.

Професор Марк Салліван із Саутгемптона наголосив, що оскарження устаткованих теорій — невід’ємна частина наукового процесу: ця ідея виявилась невірною, але вона відкрила нові способи мислення про механізм спалахів супернов і точніші методи вимірювання темної енергії.

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Джерело: SciTechDaily.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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