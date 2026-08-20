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Учені виявили схожу на Землю планету недалеко від Сонця

20.08.2026 14:40
Микола Деркач

Астрономи виявили одну з найближчих до Землі потенційно придатних для життя екзопланет. GJ 3378b розташована лише за 25 світлових років від Сонячної системи й перебуває в зоні населеності своєї зорі, де на поверхні теоретично може існувати рідка вода

Учені виявили схожу на Землю планету недалеко від Сонця

Фото: freepik.com

За даними NASA, GJ 3378b, імовірно, є кам’янистою планетою. Відкриття описали в науковому журналі The Astrophysical Journal. Воно може свідчити, що потенційно придатні для життя світи поблизу Сонця трапляються частіше, ніж вважалося раніше.

Один із найближчих кандидатів на придатність до життя

GJ 3378b обертається навколо червоного карлика GJ 3378 у сузір’ї Жирафа. Хоча відстань у 25 світлових років здається значною, за космічними масштабами це дуже близько.

«Це один із наших найближчих космічних сусідів, — сказав керівник дослідження, доцент астрономії Каліфорнійського університету в Ірвайні Пол Робертсон. — 25 світлових років звучить як дуже велика відстань, але діаметр Чумацького Шляху становить близько 100 000 світлових років, тож у цьому сенсі це наш сусід буквально по сусідству».

Червоні карлики становлять близько 70% усіх зір. Водночас вони відносно невеликі й тьмяні, тому планети біля них складніше виявляти.

У випадку GJ 3378b астрономи використали метод радіальних швидкостей. Він дає змогу фіксувати невеликі коливання зорі, спричинені гравітаційним впливом планети, а потім оцінювати її масу та параметри орбіти.

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Розташування GJ 3378b у зоні населеності означає, що температура там потенційно може дозволяти існування рідкої води.

«Наше правило — «слідувати за водою», — сказав Робертсон. — Це те, чого потребують усі відомі нам живі організми на Землі, тому саме воду ми шукаємо насамперед, коли намагаємося знайти середовища, здатні підтримувати життя».

Втім, наявність води поки не підтверджена. Так само невідомо, чи зберегла планета атмосферу, необхідну для стабільних умов на поверхні.

GJ 3378b розташована поблизу так званої космічної берегової лінії — межі, за якою інтенсивне випромінювання зорі може поступово позбавляти планету атмосфери. Вчені припускають, що подібний процес мільярди років тому відбувався на Марсі.

Наступним кроком стане дослідження атмосфери GJ 3378b за допомогою потужніших космічних телескопів. Якщо вона має відповідний склад і здатна підтримувати стабільні умови, планета може стати одним із перспективних об’єктів для майбутнього пошуку ознак позаземного життя.

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Джерело: Forbes, Фокус.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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