close-btn
PaySpaceMagazine

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

08.05.2026 16:50
Микола Деркач

Площа найстарішого та найтовстішого льоду в Арктиці скоротилася більш ніж на 95% порівняно з показниками 1980-х років

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

Фото: freepik.com

Про це йдеться у звіті NOAA Arctic Report Card, а також у дослідженнях NASA та National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Йдеться про багаторічний морський лід, який формувався та зберігався в Арктиці тривалий час. Саме він вважався найстійкішою частиною льодового покриву регіону та допомагав стримувати літнє танення.

Зараз основні масиви такого льоду залишилися лише біля Гренландії та Канадського Арктичного архіпелагу. Вчені попереджають: Арктика дедалі швидше переходить до стану, коли більша частина льоду буде сезонною — тобто утворюватиметься взимку і майже повністю танутиме влітку.

За даними NSIDC, зимовий максимум морського льоду у 2025 році став найнижчим за всю історію супутникових спостережень, які ведуться з кінця 1970-х років. У липні площа льоду також залишалася однією з найнижчих за весь період вимірювань.

Читайте також: Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

Дослідники пояснюють ситуацію стрімким потеплінням у регіоні. Арктика нагрівається приблизно вчетверо швидше за середній глобальний показник. Через це тонкий молодий лід легше руйнується штормами, швидше тане влітку та не встигає перетворюватися на багаторічний.

Окрему загрозу становить так званий ефект альбедо. Білий лід відбиває сонячне світло назад у космос, тоді як темна поверхня океану поглинає тепло. Коли площа льоду скорочується, океан нагрівається ще сильніше, що додатково прискорює танення.

У NOAA зазначають, що зникнення старого льоду впливає не лише на екосистему Арктики, а й на глобальний клімат. Зміни в регіоні можуть впливати на циркуляцію повітряних мас, погодні аномалії та частоту екстремальних явищ у Північній півкулі.

Раніше вчені вже попереджали, що Арктика може вперше залишитися майже без льоду влітку вже у найближчі десятиліття. Нинішні показники свідчать, що цей сценарій стає дедалі реальнішим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Допоміжні матеріали: arctic.noaa.gov; theguardian.com; nsidc.org.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA 08.05.2026

Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA
Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці 07.05.2026

Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці
На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя 06.05.2026

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя
Вчені здійснили прорив у квантових дослідженнях 05.05.2026

Вчені здійснили прорив у квантових дослідженнях
На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари 04.05.2026

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари
Вчені надрукували штучні нейрони, які можуть взаємодіяти з мозком 02.05.2026

Вчені надрукували штучні нейрони, які можуть взаємодіяти з мозком

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  16:50

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

 Сьогодні  16:00

В Україні можуть з’явитися земельні облігації

 Сьогодні  15:10

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

 Сьогодні  14:20

8 стартапів представлять Україну на VivaTech у Парижі

 Сьогодні  13:30

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

 Сьогодні  12:40

Як зміниться інфляція в Україні у 2026-2028 — звіт НБУ

 Сьогодні  11:00

Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.