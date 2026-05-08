В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

Площа найстарішого та найтовстішого льоду в Арктиці скоротилася більш ніж на 95% порівняно з показниками 1980-х років

Про це йдеться у звіті NOAA Arctic Report Card, а також у дослідженнях NASA та National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Йдеться про багаторічний морський лід, який формувався та зберігався в Арктиці тривалий час. Саме він вважався найстійкішою частиною льодового покриву регіону та допомагав стримувати літнє танення.

Зараз основні масиви такого льоду залишилися лише біля Гренландії та Канадського Арктичного архіпелагу. Вчені попереджають: Арктика дедалі швидше переходить до стану, коли більша частина льоду буде сезонною — тобто утворюватиметься взимку і майже повністю танутиме влітку.

За даними NSIDC, зимовий максимум морського льоду у 2025 році став найнижчим за всю історію супутникових спостережень, які ведуться з кінця 1970-х років. У липні площа льоду також залишалася однією з найнижчих за весь період вимірювань.

Читайте також: Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

Дослідники пояснюють ситуацію стрімким потеплінням у регіоні. Арктика нагрівається приблизно вчетверо швидше за середній глобальний показник. Через це тонкий молодий лід легше руйнується штормами, швидше тане влітку та не встигає перетворюватися на багаторічний.

Окрему загрозу становить так званий ефект альбедо. Білий лід відбиває сонячне світло назад у космос, тоді як темна поверхня океану поглинає тепло. Коли площа льоду скорочується, океан нагрівається ще сильніше, що додатково прискорює танення.

У NOAA зазначають, що зникнення старого льоду впливає не лише на екосистему Арктики, а й на глобальний клімат. Зміни в регіоні можуть впливати на циркуляцію повітряних мас, погодні аномалії та частоту екстремальних явищ у Північній півкулі.

Раніше вчені вже попереджали, що Арктика може вперше залишитися майже без льоду влітку вже у найближчі десятиліття. Нинішні показники свідчать, що цей сценарій стає дедалі реальнішим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Допоміжні матеріали: arctic.noaa.gov; theguardian.com; nsidc.org.