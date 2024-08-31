close-btn
PaySpaceMagazine

Вчені створили перший ядерний реактор під землею: в чому його перевага

31.08.2024 12:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Щоб генерувати електроенергію, підземний реактор дотримується процесу, подібного до реакторів з водою під тиском

Вчені створили перший ядерний реактор під землею: в чому його перевага

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Швидке виробництво енергії за допомогою екологічно чистих методів є вимогою часу, оскільки світ поспішає знайти кращі альтернативи викопному паливу.

На тлі цього американська компанія Deep Fission вирішила переосмислити майбутнє ядерної енергетики за допомогою безпрецедентного підходу, поєднавши наявні ядерні технології з останніми інноваціями в бурінні.

Читайте також: Вчені створили батарею, яка перетворює світло, тепло та рух на електроенергію

Виробник ядерної енергії запропонував інноваційну ідею встановити реактор на глибині в 1,5 км під поверхнею Землі. Зокрема, підземні умови усунуть потребу у великих резервуарах під тиском. Також там не знадобляться захисні оболонки, необхідні для звичайних конструкцій реакторів.

Компанія вже публічно оголосила про вихід на ринок та передпосівний раунд залучення інвестицій у розмірі 4 мільйонів доларів під керівництвом 8VC.

Детальніше про підземний реактор

Deep Fission розробила проєкт модульного ядерного мікрореактора (15 мегаватів електричного), який можна розмістити на глибині 1,5 км в 76-сантиметровій свердловині. Нова концепція може виявитися гарним рішенням для генерування чистої, надійної, доступної та стійкої енергії.

Базуючись на технології реактора з водою під тиском (PWR), конструкція використовує те саме паливо, що й стандартні реактори PWR. Інноваційна конструкція може працювати при такому ж тиску (160 атмосфер) і температурі ядра (приблизно 315°C), як і звичайний реактор.

Вас може зацікавити: Учені навчилися перетворювати сигнал Wi-Fi в електроенергію

Компанія стверджує, що безпека для свердловинного реактора не має рівних, оскільки він буде далеко від торнадо, повеней, ураганів, цунамі, авіакатастроф і терористів.

Обслуговувати реактор легко, оскільки прикріплені кабелі можуть підняти його на поверхню лише за кілька годин. Виходячи з розміру та конфігурації стандартного PWR, реактор не має рухомих частин, крім керуючих стрижнів і потоку рідини водяного теплоносія.

Основними витратами стандартного PWR є величезний корпус реактора, виготовлений з товстої сталі, великий компресор і громіздка будівля захисної оболонки з бетонними стінами. Deep Fission стверджує, що його дизайн замінює все це геологією. Свердловинний реактор значно економніший, ніж великі поверхневі споруди.

Нагадаємо, китайська компанія Energy Singularity встановила рекорд, створивши перший у світі високотемпературний надпровідний пристрій токамак. Новітній пристрій під назвою «HH70» розташований у східному регіоні Шанхаю. Це знаменує вихід країни на ринок чистої енергії на основі термоядерного синтезу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Запущено найбільшу у світі натрій-іонну батарею: наскільки вона потужна

Вчені змогли підвищити ефективність батарей завдяки безладу

Учені розробили нову екологічно чисту батарею

За матеріалами Interesting Engineering

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Вчені створили батарею, яка перетворює світло, тепло та рух на електроенергію 28.08.2024

Вчені створили батарею, яка перетворює світло, тепло та рух на електроенергію
Вчені створили крихітну батарею для мікророботів 24.08.2024

Вчені створили крихітну батарею для мікророботів
Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених 23.08.2024

Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених
Антарктида піднімається з океану: як це вплине на Землю 22.08.2024

Антарктида піднімається з океану: як це вплине на Землю
Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття 18.08.2024

Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття
Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені 16.08.2024

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені
Вибір редакції
Всі
Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм
ТОП статей 30.08.2024

Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм

 Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування
ТОП статей 30.08.2024

Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування
Останні новини
Сьогодні  13:00

Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі

 Сьогодні  12:00

Вчені створили перший ядерний реактор під землею: в чому його перевага

 Сьогодні  11:00

Криптовалюта стала одним з найменш привабливих чоловічих хобі для жінок — опитування

 Сьогодні  10:00

Які акції можуть злетіти, якщо Камала Гарріс стане президенткою США

 30.08.2024  20:40

Криптоплатформа Crypto.com оголосила про партнерство з PayPal

 30.08.2024  20:00

НБУ презентував нову памʼятну монету, присвячену Верховній Раді

 30.08.2024  19:20

Укрзалізниця анонсувала унікальний інклюзивний вагон

 Всі новини
credit link image