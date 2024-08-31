Вчені створили перший ядерний реактор під землею: в чому його перевага

Щоб генерувати електроенергію, підземний реактор дотримується процесу, подібного до реакторів з водою під тиском

Швидке виробництво енергії за допомогою екологічно чистих методів є вимогою часу, оскільки світ поспішає знайти кращі альтернативи викопному паливу.

На тлі цього американська компанія Deep Fission вирішила переосмислити майбутнє ядерної енергетики за допомогою безпрецедентного підходу, поєднавши наявні ядерні технології з останніми інноваціями в бурінні.

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Виробник ядерної енергії запропонував інноваційну ідею встановити реактор на глибині в 1,5 км під поверхнею Землі. Зокрема, підземні умови усунуть потребу у великих резервуарах під тиском. Також там не знадобляться захисні оболонки, необхідні для звичайних конструкцій реакторів.

Компанія вже публічно оголосила про вихід на ринок та передпосівний раунд залучення інвестицій у розмірі 4 мільйонів доларів під керівництвом 8VC.

Детальніше про підземний реактор

Deep Fission розробила проєкт модульного ядерного мікрореактора (15 мегаватів електричного), який можна розмістити на глибині 1,5 км в 76-сантиметровій свердловині. Нова концепція може виявитися гарним рішенням для генерування чистої, надійної, доступної та стійкої енергії.

Базуючись на технології реактора з водою під тиском (PWR), конструкція використовує те саме паливо, що й стандартні реактори PWR. Інноваційна конструкція може працювати при такому ж тиску (160 атмосфер) і температурі ядра (приблизно 315°C), як і звичайний реактор.

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Компанія стверджує, що безпека для свердловинного реактора не має рівних, оскільки він буде далеко від торнадо, повеней, ураганів, цунамі, авіакатастроф і терористів.

Обслуговувати реактор легко, оскільки прикріплені кабелі можуть підняти його на поверхню лише за кілька годин. Виходячи з розміру та конфігурації стандартного PWR, реактор не має рухомих частин, крім керуючих стрижнів і потоку рідини водяного теплоносія.

Основними витратами стандартного PWR є величезний корпус реактора, виготовлений з товстої сталі, великий компресор і громіздка будівля захисної оболонки з бетонними стінами. Deep Fission стверджує, що його дизайн замінює все це геологією. Свердловинний реактор значно економніший, ніж великі поверхневі споруди.

Нагадаємо, китайська компанія Energy Singularity встановила рекорд, створивши перший у світі високотемпературний надпровідний пристрій токамак. Новітній пристрій під назвою «HH70» розташований у східному регіоні Шанхаю. Це знаменує вихід країни на ринок чистої енергії на основі термоядерного синтезу.

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За матеріалами Interesting Engineering