Вчені створили штучну нафту з повітря та води

Китайський стартап заявляє про виробництво синтетичного пального з повітря та води

Шанхайський стартап Carbonology заявив, що розробив недорогий метод виробництва синтетичного пального з повітря та води. Про це повідомляє South China Morning Post.

Це відкриття відбулося на тлі активізації зусиль Китаю зі скорочення залежності від традиційних викопних ресурсів в умовах триваючої війни США та Ізраїлю проти Ірану.

За даними китайських ЗМІ, компанія створила технологію, яка перетворює вуглекислий газ, отриманий із повітря та води, на штучне пальне за допомогою відновлюваних джерел енергії — зокрема сонячної та вітрової. Один зі співробітників підтвердив достовірність інформації, але відмовився розкривати додаткові деталі.

Компанію заснували у 2024 році, зокрема колишній віцепрезидент Tesla. У Carbonology стверджують, що змогли настільки знизити витрати на виробництво, що синтетичний бензин, дизель, авіаційне пальне та нафту можна продавати за цінами, конкурентними до ринкових. Також зазначається, що компанія планує розгорнути «масштабні виробничі потужності в Китаї».

Carbonology входить до зростаючої групи китайських компаній, які розробляють технології прямого захоплення вуглекислого газу з атмосфери. Хоча галузь активно розвивається, деякі експерти все ще ставляться до неї обережно. За останнє десятиліття технології direct air capture (DAC) пройшли шлях від експериментів до практичного застосування, однак більшість уловленого CO₂ поки що не перетворюють на пальне — його просто закачують під землю для зберігання.

За даними SCMP, ця розробка є частиною ширшої стратегії Китаю зі зменшення залежності від імпортної сирої нафти. Наразі країна імпортує понад 70% нафти, значна частина якої надходить із Близького Сходу. Конфлікти в регіоні вже призводили до перебоїв у постачанні та коливань цін, що підкреслює необхідність альтернативних джерел енергії.

«Синтетичне пальне (e-fuel) виробляють із повітря та води шляхом захоплення атмосферного вуглецю та розщеплення води на водень і кисень за допомогою відновлюваної енергії. Після цього компоненти поєднують у термохімічних процесах, таких як синтез Фішера—Тропша або метанольний синтез, утворюючи вуглеводневе пальне (бензин, дизель), сумісні з існуючими двигунами», — зазначають науковці.

За матеріалами wionews.com.