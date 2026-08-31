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Нелегальні онлайн-казино в Україні блокуватимуть за 24 години

31.08.2026 18:10
Микола Деркач

В Україні планують значно прискорити блокування нелегальних онлайн-казино. Щонайменше 90% виявлених незаконних доменів мають ставати недоступними протягом 24 годин

Нелегальні онлайн-казино в Україні блокуватимуть за 24 години

Фото: magnific.com

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Відповідна норма також закладена в операційному плані нової державної Стратегії у сфері азартних ігор.

Кабінет Міністрів 26 серпня схвалив Стратегію державної політики щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Одночасно уряд затвердив план її реалізації на 2027–2029 роки. Серед окремих напрямів — посилення протидії нелегальному гральному бізнесу в інтернеті. 

Згідно з документом, PlayCity та Національна поліція повинні на постійній основі проводити автоматизований моніторинг незаконної реклами та вебресурсів і блокувати виявлені домени. Цільовий показник — не менше 90% незаконних адрес протягом доби після виявлення. 

Для пришвидшення процесу у 2027 році планують запровадити автоматичний обмін даними між державними органами та постачальниками електронних комунікаційних мереж і послуг. Це має дозволити передавати інформацію про нелегальні ресурси та обмежувати доступ до них без тривалих процедур. 

Окремо держава планує боротися зі способами обходу блокувань. У 2027–2028 роках Нацполіція та PlayCity мають розробити технології для виявлення VPN-шлюзів і проксі-серверів, через які користувачі отримують доступ до нелегальних гральних сайтів. 

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До боротьби з рекламою казино планують залучити й штучний інтелект. У 2028 році PlayCity має запровадити алгоритми для аналізу стримів і відеохостингів, які шукатимуть приховану рекламу та QR-коди нелегальних казино. Плановий показник — виявлення та блокування щонайменше 80% таких рекламних інтеграцій. 

Масштаб проблеми залишається значним. Лише з червня по грудень 2025 року PlayCity виявило 2844 сайти, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензії. На один легальний сайт, за підрахунками у Стратегії, припадало 113 виявлених і заблокованих нелегальних ресурсів. При цьому частка тіньового сегмента грального ринку оцінюється у 39–53%. 

На думку редакції PSM, ключовим нововведенням є не саме блокування нелегальних казино, яке застосовується і зараз, а спроба зробити цей процес швидким та автоматизованим. Водночас ефективність нової системи залежатиме від того, чи зможуть державні органи оперативно реагувати на появу нових доменів і «дзеркал», адже для нелегальних платформ саме швидке відновлення доступу після блокування залишається одним із головних способів утриматися на ринку.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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