Китай представив перший у світі мультичастотний 6G-чип

Китайські науковці створили перший у світі мультичастотний 6G-чип, здатний забезпечувати мобільний інтернет на швидкості понад 100 гігабіт за секунду

Розробка може допомогти зменшити цифровий розрив між містами та віддаленими регіонами, адже працює у всьому спектрі бездротових частот.

Команда дослідників із Пекінського університету та Гонконзького міського університету змогла інтегрувати діапазон від 0,5 до 115 ГГц у чип розміром із ніготь. Раніше для цього було потрібно дев’ять різних радіосистем.

Мініатюрний модуль 11×1,7 мм об’єднує міліметрові та терагерцові хвилі з низькочастотними мікрохвильовими діапазонами. Це дозволяє безперешкодно перемикатися між частотами для покриття віддалених територій і водночас забезпечувати надшвидкісні сервіси.

«Необхідно якнайшвидше подолати виклики розвитку 6G», — зазначив професор Ван Сінцзюнь із Пекінського університету.

За його словами, наступне покоління мереж має використовувати сильні сторони різних частотних діапазонів: високі частоти забезпечують величезну пропускну здатність і мінімальні затримки (корисно для VR чи дистанційних операцій), а низькі — стабільне покриття у горах, під водою чи навіть у космосі.

Фотоніка в основі

Звичайне бездротове обладнання працює у вузькому діапазоні, що підвищує вартість і складність мереж. Китайські дослідники застосували підхід фотонно-електронної інтеграції.

Спеціальний електрооптичний модулятор перетворює радіосигнали на оптичні, які обробляються фотонними компонентами. Для передавання використовується змішування частот за допомогою налаштованих лазерів. Усі функціональні блоки вмістилися в один мінічип.

Тести показали стабільну роботу на всьому спектрі. Система налаштовує частоту в діапазоні 6 ГГц за 180 мікросекунд — у сотні разів швидше, ніж моргнути. Одноканальна швидкість перевищила 100 Гбіт/с. Для порівняння, середня швидкість мобільного інтернету у сільській місцевості США становить близько 20 Мбіт/с.

Чип також отримав функцію «навігації частотами» — він миттєво перемикається на вільний канал при перешкодах, що гарантує безперервний зв’язок.

За словами професора Шу Хаовеня, пристрій підтримує «багатофункціональне програмування та динамічне налаштування частот», поєднуючи компактність, енергоефективність і високу продуктивність. Це робить його ідеальним для місць масового скупчення людей — стадіонів, концертів чи великих конференцій.

Джерело: Interesting Engineering.