close-btn
PaySpaceMagazine

Китай представив перший у світі мультичастотний 6G-чип

03.09.2025 12:30
Ольга Деркач

Китайські науковці створили перший у світі мультичастотний 6G-чип, здатний забезпечувати мобільний інтернет на швидкості понад 100 гігабіт за секунду

Китай представив перший у світі мультичастотний 6G-чип

Фото: freepik.com

Розробка може допомогти зменшити цифровий розрив між містами та віддаленими регіонами, адже працює у всьому спектрі бездротових частот.

Команда дослідників із Пекінського університету та Гонконзького міського університету змогла інтегрувати діапазон від 0,5 до 115 ГГц у чип розміром із ніготь. Раніше для цього було потрібно дев’ять різних радіосистем.

Мініатюрний модуль 11×1,7 мм об’єднує міліметрові та терагерцові хвилі з низькочастотними мікрохвильовими діапазонами. Це дозволяє безперешкодно перемикатися між частотами для покриття віддалених територій і водночас забезпечувати надшвидкісні сервіси.

«Необхідно якнайшвидше подолати виклики розвитку 6G», — зазначив професор Ван Сінцзюнь із Пекінського університету.

За його словами, наступне покоління мереж має використовувати сильні сторони різних частотних діапазонів: високі частоти забезпечують величезну пропускну здатність і мінімальні затримки (корисно для VR чи дистанційних операцій), а низькі — стабільне покриття у горах, під водою чи навіть у космосі.

Цікаве по темі: Україна випускатиме власні мікрочипи: деталі

Фотоніка в основі

Звичайне бездротове обладнання працює у вузькому діапазоні, що підвищує вартість і складність мереж. Китайські дослідники застосували підхід фотонно-електронної інтеграції.

Спеціальний електрооптичний модулятор перетворює радіосигнали на оптичні, які обробляються фотонними компонентами. Для передавання використовується змішування частот за допомогою налаштованих лазерів. Усі функціональні блоки вмістилися в один мінічип.

Тести показали стабільну роботу на всьому спектрі. Система налаштовує частоту в діапазоні 6 ГГц за 180 мікросекунд — у сотні разів швидше, ніж моргнути. Одноканальна швидкість перевищила 100 Гбіт/с. Для порівняння, середня швидкість мобільного інтернету у сільській місцевості США становить близько 20 Мбіт/с.

Чип також отримав функцію «навігації частотами» — він миттєво перемикається на вільний канал при перешкодах, що гарантує безперервний зв’язок.

За словами професора Шу Хаовеня, пристрій підтримує «багатофункціональне програмування та динамічне налаштування частот», поєднуючи компактність, енергоефективність і високу продуктивність. Це робить його ідеальним для місць масового скупчення людей — стадіонів, концертів чи великих конференцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли Cardano досягне $6 — аналітик

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

Джерело: Interesting Engineering.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Фінтех без глянцю: 5 системних помилок, які щодня коштують мільйони 03.09.2025

Фінтех без глянцю: 5 системних помилок, які щодня коштують мільйони
В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск 02.09.2025

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск
Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії 02.09.2025

Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії
На порталі Дія запустили ШІ-асистента 01.09.2025

На порталі Дія запустили ШІ-асистента
У застосунку «Мрія» зʼявляться нові функції 01.09.2025

У застосунку «Мрія» зʼявляться нові функції
Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків 29.08.2025

Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  12:30

Китай представив перший у світі мультичастотний 6G-чип

 Сьогодні  11:20

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Сьогодні  10:10

Коли Cardano досягне $6 — аналітик

 Сьогодні  9:20

Фінтех без глянцю: 5 системних помилок, які щодня коштують мільйони

 02.09.2025  20:40

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

 02.09.2025  20:00

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

 02.09.2025  19:20

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.