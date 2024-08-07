Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+

У Міністерстві оборони України розповіли, коли вийде застосунок для українських військових — Армія+

Про це Міноборони повідомило у пості в Telegram.

Відомство опіублікувало короткий ролик з анонсом дати виходу застосунку. Армія+ буде доступний вже зовсім скоро — 8 серпня.

«Ми зробимо крок у трансформації українського війська в армію майбутнього. Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами», — написали в Міноборони.

Раніше ми писали, що головними завданнями застосунку будуть:

надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;

можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;

отримання інформації з інших державних електронних ресурсів;

формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;

розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;

трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

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Першою функцією буде військове ID – електронне посвідчення для військовослужбовців.

З часом перелік функцій в Армія+ може бути розширений. В кожного користувача буде власний кабінет, де він зможе користуватись різними послугами.

Ми вже розповідали, як працюватиме застосунок Армія+. Список перших опцій у застосунку Армія+ сформували на базі відповідей серед військових та громадськості, оскільки пріоритетом Міноборони є людиноцентричність.

Крім того Міноборони запустило чат-бот Армія+. Це чат-бот для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань. Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо вибрати відповідну категорію запитань.

Також Міноборони назвало вартість розробки застосунку Резерв+. Застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних створили за кошти донорів. В розробці брали участь одразу кілька команд з різних українських міністерств. Загалом на розробку застосунку було витрачено 3 413 448 грн із ПДВ (близько $86 000). При цьому така вартість менша за ринкову (попередні оцінки складали $100 000–150 000), оскільки все фінансувалось за кошти благодійного фонду.

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