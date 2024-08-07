close-btn
PaySpaceMagazine

Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+

07.08.2024 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У Міністерстві оборони України розповіли, коли вийде застосунок для українських військових — Армія+

Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+

Про це Міноборони повідомило у пості в Telegram.

Відомство опіублікувало короткий ролик з анонсом дати виходу застосунку. Армія+ буде доступний вже зовсім скоро — 8 серпня.

«Ми зробимо крок у трансформації українського війська в армію майбутнього. Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами», — написали в Міноборони.

Раніше ми писали, що головними завданнями застосунку будуть:

  • надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
  • можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
  • отримання інформації з інших державних електронних ресурсів;
  • формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
  • розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
  • трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

Цікаве по темі: У Дії можна отримати військово-обліковий документ

Першою функцією буде військове ID – електронне посвідчення для військовослужбовців.

З часом перелік функцій в Армія+ може бути розширений. В кожного користувача буде власний кабінет, де він зможе користуватись різними послугами.

Ми вже розповідали, як працюватиме застосунок Армія+. Список перших опцій у застосунку Армія+ сформували на базі відповідей серед військових та громадськості, оскільки пріоритетом Міноборони є людиноцентричність.

Крім того Міноборони запустило чат-бот Армія+. Це чат-бот для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань. Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо вибрати відповідну категорію запитань.

Також Міноборони назвало вартість розробки застосунку Резерв+. Застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних створили за кошти донорів. В розробці брали участь одразу кілька команд з різних українських міністерств. Загалом на розробку застосунку було витрачено 3 413 448 грн із ПДВ (близько $86 000). При цьому така вартість менша за ринкову (попередні оцінки складали $100 000–150 000), оскільки все фінансувалось за кошти благодійного фонду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінюється ринок цифрових грошових переказів: звіт 2024

Іноземні банки блокують операції деяких українських компаній — НБУ

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСмартфониТехнологіїДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
YouTube тестує функцію «картинка в картинці» для реклами 07.08.2024

YouTube тестує функцію «картинка в картинці» для реклами
Скільки інвестували у фінтех-сектор з початку року — огляд 07.08.2024

Скільки інвестували у фінтех-сектор з початку року — огляд
Українська IT-компанія продала свій застосунок для сну 06.08.2024

Українська IT-компанія продала свій застосунок для сну
Casio випустила годинник з батареєю, яка тримає заряд 2 роки 06.08.2024

Casio випустила годинник з батареєю, яка тримає заряд 2 роки
Українська IT-компанія Intellias придбала британську фірму 05.08.2024

Українська IT-компанія Intellias придбала британську фірму
Google додасть в Chrome для Android функції, які є в iOS 05.08.2024

Google додасть в Chrome для Android функції, які є в iOS
Вибір редакції
Всі
Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют
ТОП статей 07.08.2024

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют

 Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024
ТОП статей 07.08.2024

Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024
Останні новини
Сьогодні  16:20

ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній

 Сьогодні  15:40

Ціна Solana досягла нового історичного максимуму щодо Ethereum

 Сьогодні  15:00

Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+

 Сьогодні  14:20

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют

 Сьогодні  13:40

Скільки штрафів від ТЦК скасував суд та чому — Опендатабот

 Сьогодні  13:00

ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн

 Сьогодні  12:20

Ще один український маркетплейс вийшов на ринок Польщі

 Всі новини
credit link image