Pet-tech та витрати на домашніх улюбленців: як змінюється ринок і поведінка людей

Ще кілька років тому витрати на домашніх улюбленців сприймалися як базова необхідність: корм, ветеринар і мінімум аксесуарів. Сьогодні ситуація змінилася кардинально. Домашні улюбленці та їхні люди формують окремий сегмент економіки, де поєднуються турбота, технології та фінансові рішення. Ринок pet-tech активно зростає, а разом із ним — і підхід до витрат на компаньйонів

Новий рівень турботи: від базових витрат до сервісів

Сучасна людина дедалі частіше розглядає свого друга не просто як тварину, а як частину родини. Це безпосередньо впливає на фінансову поведінку. Якщо раніше достатньо було купити корм і миску, то сьогодні витрати включають регулярні покупки якісного харчування, профілактичні огляди, іграшки та навіть підписки на сервіси.

З’являються нові формати витрат:

підписка на доставку корму;

онлайн-консультації з ветеринарами;

страхування для домашніх улюбленців;

розумні гаджети для догляду.

Це формує стабільний попит і переводить витрати з разових у регулярні.

Pet-tech: коли технології працюють для комфорту

Окрему нішу займає pet-tech — технології, створені спеціально для догляду за тваринами. Серед популярних рішень:

автоматичні годівниці (напр. smart-годівниця для собаки

поїлки з фільтрацією води (напр. питний фонтан для котів

GPS-трекери;

камери спостереження з можливістю взаємодії.

Такі пристрої дозволяють людині залишатися на зв’язку зі своїм компаньйоном навіть на відстані. Водночас вони підвищують комфорт і безпеку, що стає важливим фактором для сучасного споживача.

Як змінюється структура витрат?

Фінансові звички також трансформуються. Люди дедалі частіше планують бюджет на утримання улюбленця наперед. Основні категорії витрат виглядають так:

харчування (сухий і вологий корм, ласощі);

ветеринарні послуги ;

аксесуари та гігієна;

сервіси та підписки.

При цьому зростає частка витрат на якість. Людина готова витрачати більше, але очікує відповідного рівня продукту або послуги.

Онлайн-шопінг і нові платіжні звички

Ще один важливий тренд — перехід у цифровий формат. Купівля товарів для тварин дедалі частіше відбувається онлайн. Це зручно, швидко і дозволяє порівнювати ціни.

Популярними стають:

автоматичні платежі за підписками;

кешбек за покупки;

програми лояльності;

розстрочка на дорогі товари.

Таким чином, fintech інтегрується у повсякденний догляд за домашніми улюбленцями.

Ринок в Україні: потенціал зростання

В Україні сегмент товарів і послуг для тварин продовжує розвиватися, навіть попри економічні виклики. Люди не готові економити на базових потребах своїх компаньйонів, а іноді — навіть навпаки, більше інвестують у їхній комфорт.

Зростає попит на:

преміальні корми; ветеринарні послуги; інноваційні гаджети; сервіси доставки.

Це створює нові можливості для бізнесу, особливо у сфері онлайн-рішень і підписок.

Що далі: майбутнє pet-економіки

Очевидно, що ринок продовжить рух у бік персоналізації та технологічності. У найближчі роки можна очікувати:

ще більше розумних пристроїв;

розвиток телемедицини для тварин;

індивідуальні раціони харчування;

інтеграцію фінансових сервісів у pet-сферу.

Домашні улюбленці та їхні люди стають повноцінними учасниками економіки, де турбота поєднується з технологіями і фінансовими інструментами.

Сьогодні догляд за собакою чи котом — це вже не просто витрати, а ціла екосистема рішень. І той, хто вміє грамотно поєднати комфорт для друга та розумний підхід до бюджету, отримує максимум користі від сучасних можливостей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ розширив перелік значимих кредитних спілок

НБУ випустив нову пам’ятну монету

Як змінилася інфляція та ціни у березні 2026 — НБУ