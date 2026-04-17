Pet-tech та витрати на домашніх улюбленців: як змінюється ринок і поведінка людей

Ще кілька років тому витрати на домашніх улюбленців сприймалися як базова необхідність: корм, ветеринар і мінімум аксесуарів. Сьогодні ситуація змінилася кардинально. Домашні улюбленці та їхні люди формують окремий сегмент економіки, де поєднуються турбота, технології та фінансові рішення. Ринок pet-tech активно зростає, а разом із ним — і підхід до витрат на компаньйонів
Новий рівень турботи: від базових витрат до сервісів
Сучасна людина дедалі частіше розглядає свого друга не просто як тварину, а як частину родини. Це безпосередньо впливає на фінансову поведінку. Якщо раніше достатньо було купити корм і миску, то сьогодні витрати включають регулярні покупки якісного харчування, профілактичні огляди, іграшки та навіть підписки на сервіси.
З’являються нові формати витрат:
- підписка на доставку корму;
- онлайн-консультації з ветеринарами;
- страхування для домашніх улюбленців;
- розумні гаджети для догляду.
Це формує стабільний попит і переводить витрати з разових у регулярні.
Pet-tech: коли технології працюють для комфорту
Окрему нішу займає pet-tech — технології, створені спеціально для догляду за тваринами. Серед популярних рішень:
- автоматичні годівниці (напр. smart-годівниця для собаки);
- поїлки з фільтрацією води (напр. питний фонтан для котів);
- GPS-трекери;
- камери спостереження з можливістю взаємодії.
Такі пристрої дозволяють людині залишатися на зв’язку зі своїм компаньйоном навіть на відстані. Водночас вони підвищують комфорт і безпеку, що стає важливим фактором для сучасного споживача.
Як змінюється структура витрат?
Фінансові звички також трансформуються. Люди дедалі частіше планують бюджет на утримання улюбленця наперед. Основні категорії витрат виглядають так:
- харчування (сухий і вологий корм, ласощі);
- ветеринарні послуги ;
- аксесуари та гігієна;
- сервіси та підписки.
При цьому зростає частка витрат на якість. Людина готова витрачати більше, але очікує відповідного рівня продукту або послуги.
Онлайн-шопінг і нові платіжні звички
Ще один важливий тренд — перехід у цифровий формат. Купівля товарів для тварин дедалі частіше відбувається онлайн. Це зручно, швидко і дозволяє порівнювати ціни.
Популярними стають:
- автоматичні платежі за підписками;
- кешбек за покупки;
- програми лояльності;
- розстрочка на дорогі товари.
Таким чином, fintech інтегрується у повсякденний догляд за домашніми улюбленцями.
Ринок в Україні: потенціал зростання
В Україні сегмент товарів і послуг для тварин продовжує розвиватися, навіть попри економічні виклики. Люди не готові економити на базових потребах своїх компаньйонів, а іноді — навіть навпаки, більше інвестують у їхній комфорт.
Зростає попит на:
- преміальні корми;
- ветеринарні послуги;
- інноваційні гаджети;
- сервіси доставки.
Це створює нові можливості для бізнесу, особливо у сфері онлайн-рішень і підписок.
Що далі: майбутнє pet-економіки
Очевидно, що ринок продовжить рух у бік персоналізації та технологічності. У найближчі роки можна очікувати:
- ще більше розумних пристроїв;
- розвиток телемедицини для тварин;
- індивідуальні раціони харчування;
- інтеграцію фінансових сервісів у pet-сферу.
Домашні улюбленці та їхні люди стають повноцінними учасниками економіки, де турбота поєднується з технологіями і фінансовими інструментами.
Сьогодні догляд за собакою чи котом — це вже не просто витрати, а ціла екосистема рішень. І той, хто вміє грамотно поєднати комфорт для друга та розумний підхід до бюджету, отримує максимум користі від сучасних можливостей.
