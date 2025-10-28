Свириденко назвала головний фактор, що гальмує розвиток Web3 в Україні

Впровадження Web3-економіки в Україні обмежене через те, що закон про віртуальні активи досі не набрав чинності

Про це в коментарі Forbes Україна повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, щоб бізнес не втрачав час у очікуванні правового регулювання, уряд створив національний sandbox для Web3-технологій — експериментальне середовище, де компанії можуть тестувати свої продукти в реальних умовах.

Свириденко зазначила, що рішенням Кабміну вже ухвалено створення такого sandbox, який має об’єднати блокчейн-технології, цифрові активи та смартконтракти в єдину модель майбутньої економіки.

«Бізнес уже декларує готовність інвестувати в створення найбільшого в Європі Web3-хабу, і уряд це вітає», – зазначила прем’єр-міністерка.

Посадовиця нагадала, що Україна вже має успішний приклад цифрової трансформації — режим «Дія.City», який допоміг залучити десятки мільярдів гривень інвестицій і сотні технологічних компаній.

«Наступний крок — формування повноцінної Web3-екосистеми», — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, що Web3-економіка — це децентралізована модель інтернету на базі блокчейну, у якій користувачі контролюють власні дані та активи. У цій системі активи токенізуються, транзакції виконуються смартконтрактами без посередників, а довіра забезпечується кодом.

На відміну від Web2, де даними володіють централізовані платформи на кшталт Google чи Meta, у Web3 користувачі самі керують своїми цифровими активами та можуть брати участь у децентралізованих автономних організаціях (DAO).

