Як може змінитися енергосистема України

13.04.2026 21:00
Микола Деркач

В Україні планують поступово змінити структуру електрогенерації — частка теплових електростанцій скорочуватиметься, натомість зростатиме роль «зеленої» енергетики

Фото: freepik.com

Зокрема, очікується розвиток біогазових електростанцій і відновлюваних джерел енергії. Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко.

За його словами, ключовим фактором є позиція міжнародних фінансових організацій, які фінансують розвиток енергетики в Україні. Вони не підтримують проєкти традиційної теплової генерації та орієнтуються саме на «зелені» рішення.

«Ніхто зараз не будує за свої кошти, їх беруть у міжнародних фінансових організацій, а вони всі націлені на розвиток «зеленої» генерації», — зазначив Зайченко.

В Укренерго вважають, що основу майбутньої енергосистеми становитиме атомна генерація, потужності якої вже збільшуються. Водночас країні потрібна й напівпікова генерація, яку раніше забезпечували ТЕС.

Її роль, за словами Зайченка, можуть взяти на себе біогазові електростанції разом із відновлюваними джерелами енергії, доповненими високоманевреною генерацією та системами накопичення.

«У майбутньому це будуть, скажімо, біогазові електростанції, що працюватимуть як «зелені». Плюс розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевреною генерацією і акумуляцією — оце наше майбутнє», — сказав він.

Очікується, що така модель дозволить утримати рівень викидів CO₂ не вищим за нинішній — близько 150 г/кВт-год, що значно менше, ніж у вугільних ТЕС (924 г/кВт-год). При цьому система може стати економічно ефективнішою завдяки модернізації або закриттю енергоємних підприємств.

Зайченко також зазначив, що енергетика відходить від моделі великих індустріальних центрів споживання. Якщо раніше будувалися потужні об’єкти під металургію, то тепер попит зміщується в бік датацентрів і менш енергоємних виробництв.

За матеріалами news.finance.ua.

