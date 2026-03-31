Війна в Ірані може призвести до економічної катастрофи — експерт

Економіст Стів Генке заявив, що триваюча війна в Ірані може утримувати ціни на нафту на високому рівні та завдавати дедалі більшої шкоди світовій економіці, що в підсумку призведе до повної катастрофи

Експерт заперечив заяви генерального директора BlackRock Ларрі Фінка, який припустив, що результат війни може призвести або до зниження цін на нафту в разі зменшення напруги, або до глобальної рецесії, якщо ціни залишаться високими.

За словами Генке, експорт іранської нафти фактично зріс від початку війни — як через збільшення обсягів постачання, так і завдяки продажам за вищими цінами. Крім того, він наголосив, що контроль Тегерана над доступом до Ормузької протоки дає країні значну стратегічну перевагу, що означає: Іран, імовірно, вийде з конфлікту сильнішим.

Енергетичний шок розганяє інфляцію

Економіст попередив, що енергетичний шок може підштовхнути інфляцію у США вгору, зазначивши прогнози, за якими внутрішня інфляція може перевищити 4%. Водночас він підкреслив, що США не ізольовані від глобальних нафтових процесів, попри статус великого енергетичного виробника.

«Поточний бюджетний дефіцит США перевищує $1 трлн. І якщо уряд щороку витрачає на $1 трлн більше, ніж отримує, що це означає для купівельної спроможності та вартості ваших заощаджень? Історично уряди не вирішують проблему дефіциту шляхом скорочення витрат», — сказав Генке.

Водночас США не блокують постачання іранської нафти, оскільки це могло б різко підвищити ціни на енергоносії та ще більше зашкодити світовій економіці. Натомість, за словами Генке, пріоритетом стало збереження максимально можливих обсягів нафти на ринку.

Чи є США неплатоспроможними

Окрім війни, експерт торкнувся тверджень про те, що уряд США фактично є неплатоспроможним з огляду на свій баланс.

Посилаючись на консолідовану фінансову звітність федерального уряду, Генке зазначив, що США мають трохи більше ніж $6 трлн активів проти майже $48 трлн зобов’язань.

З урахуванням додаткових зобов’язань, таких як Social Security і Medicare, загальний обсяг може сягнути приблизно $136 трлн. При цьому він зауважив, що війна, ймовірно, лише погіршить ситуацію.

«Це повна катастрофа, і показники дуже швидко погіршуються… Якість балансу стає дедалі гіршою. І тепер у нас ще й війна», — додав він.

Як застереження, економіст також зазначив, що фінансові ринки вже почали реагувати на тиск — зокрема, спостерігається спад на ринку облігацій. Водночас він визнав, що «це не обов’язково призведе до вищої інфляції, якщо ФРС не буде монетизувати борг», залишаючи певний простір для обережного оптимізму.

Джерело: Finbold.