PaySpaceMagazine

Війна в Ірані викликала глобальну енергетичну кризу

19.03.2026 13:40
Ольга Деркач

Світ знову опинився під тиском енергетичної нестабільності — цього разу через війну в Перській затоці. Війна, яка триває вже третій тиждень, порушила ключові маршрути постачання нафти та газу й спровокувала стрімке зростання цін, що поступово охоплює всі регіони

Війна в Ірані викликала глобальну енергетичну кризу

Головним вузлом кризи стала Ормузька протока — через неї в нормальні часи проходить близько п’ятої частини світового видобутку нафти. Через ескалацію бойових дій торгівля фактично зупинилася, що вдарило не лише по нафті, а й по широкому спектру сировини — від добрив до алюмінію та компонентів для виробництва чипів.

Найгостріше наслідки відчуває Азія. Країни регіону значною мірою залежать від постачання скрапленого газу з Близького Сходу. Зокрема Індія імпортує звідти близько 90% LPG. Через перебої виникає дефіцит пального, що вже змушує бізнес скорочувати виробництво, а ресторани — обмежувати меню. Альтернативні поставки, наприклад зі США, потребують значно більше часу та коштують дорожче.

Ціни реагують миттєво. Нафта марки Brent утримується вище $100 за барель навіть після спроб стабілізації ринку через вивільнення стратегічних резервів. Паралельно дорожчає й інше паливо: авіаційне — до рекордних понад $1 640 за тонну, дизель і бензин — у різних країнах демонструють різке зростання. У деяких регіонах уже фіксують дефіцит і обмеження продажу, а в Індії газові балони на чорному ринку подорожчали в кілька разів.

Криза швидко виходить за межі енергетики. Подорожчання пального підвищує витрати на транспортування, виробництво та логістику, що тисне на ціни для споживачів. Під ударом опиняються промисловість, агросектор та авіаперевезення. Зростання вартості сировини, зокрема нафтопродуктів для хімічної промисловості, вже призводить до подорожчання пластику та текстильних матеріалів.

Цікаве по темі: Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану

Аналітики попереджають: якщо високі ціни на нафту збережуться, світова економіка може зіткнутися зі сповільненням зростання. У разі подальшої ескалації та зростання котирувань до $140 за барель зростає ризик рецесії в окремих регіонах. Одночасне зростання цін і слабкий попит створюють передумови для стагфляції — сценарію, який ускладнить дії центральних банків.

Ситуацію погіршує й обмежений простір для реагування урядів. Після років криз глобальний борг досяг рекордних рівнів, що звужує можливості для масштабної підтримки економіки. Водночас навіть країни з власним видобутком нафти вже відчувають наслідки через зростання внутрішніх цін на паливо.

Попри дипломатичні сигнали, конфлікт не демонструє ознак швидкого завершення. Навіть у разі припинення бойових дій відновлення інфраструктури та логістики може тривати довго. Це означає, що енергетична нестабільність і тиск на ціни залишатимуться ключовими факторами для глобальної економіки в найближчі місяці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 акції, які можуть виграти від війни між США та Іраном

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

2 акції, яких варто уникати цього тижня на тлі війни в Ірані

Джерело: Bloomberg.

Новини по темі
Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів 19.03.2026

Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів
Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями 19.03.2026

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями
Власники iPhone в Україні у небезпеці: шириться потужний вірус 19.03.2026

Власники iPhone в Україні у небезпеці: шириться потужний вірус
Ціна Біткоїна може впасти до $52 500 19.03.2026

Ціна Біткоїна може впасти до $52 500
Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки 19.03.2026

Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки
Учені виявили на Марсі гігантську піраміду 18.03.2026

Учені виявили на Марсі гігантську піраміду
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  20:10

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 Сьогодні  19:20

Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів

 Сьогодні  18:30

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

 Сьогодні  17:40

Власники iPhone в Україні у небезпеці: шириться потужний вірус

 Сьогодні  16:00

Ціна Біткоїна може впасти до $52 500

 Сьогодні  14:50

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

 Сьогодні  12:30

У Дії запустили автоматичне продовження бронювання

 Всі новини
