Війна в Ірані викликала глобальну енергетичну кризу

Світ знову опинився під тиском енергетичної нестабільності — цього разу через війну в Перській затоці. Війна, яка триває вже третій тиждень, порушила ключові маршрути постачання нафти та газу й спровокувала стрімке зростання цін, що поступово охоплює всі регіони

Головним вузлом кризи стала Ормузька протока — через неї в нормальні часи проходить близько п’ятої частини світового видобутку нафти. Через ескалацію бойових дій торгівля фактично зупинилася, що вдарило не лише по нафті, а й по широкому спектру сировини — від добрив до алюмінію та компонентів для виробництва чипів.

Найгостріше наслідки відчуває Азія. Країни регіону значною мірою залежать від постачання скрапленого газу з Близького Сходу. Зокрема Індія імпортує звідти близько 90% LPG. Через перебої виникає дефіцит пального, що вже змушує бізнес скорочувати виробництво, а ресторани — обмежувати меню. Альтернативні поставки, наприклад зі США, потребують значно більше часу та коштують дорожче.

Ціни реагують миттєво. Нафта марки Brent утримується вище $100 за барель навіть після спроб стабілізації ринку через вивільнення стратегічних резервів. Паралельно дорожчає й інше паливо: авіаційне — до рекордних понад $1 640 за тонну, дизель і бензин — у різних країнах демонструють різке зростання. У деяких регіонах уже фіксують дефіцит і обмеження продажу, а в Індії газові балони на чорному ринку подорожчали в кілька разів.

Криза швидко виходить за межі енергетики. Подорожчання пального підвищує витрати на транспортування, виробництво та логістику, що тисне на ціни для споживачів. Під ударом опиняються промисловість, агросектор та авіаперевезення. Зростання вартості сировини, зокрема нафтопродуктів для хімічної промисловості, вже призводить до подорожчання пластику та текстильних матеріалів.

Аналітики попереджають: якщо високі ціни на нафту збережуться, світова економіка може зіткнутися зі сповільненням зростання. У разі подальшої ескалації та зростання котирувань до $140 за барель зростає ризик рецесії в окремих регіонах. Одночасне зростання цін і слабкий попит створюють передумови для стагфляції — сценарію, який ускладнить дії центральних банків.

Ситуацію погіршує й обмежений простір для реагування урядів. Після років криз глобальний борг досяг рекордних рівнів, що звужує можливості для масштабної підтримки економіки. Водночас навіть країни з власним видобутком нафти вже відчувають наслідки через зростання внутрішніх цін на паливо.

Попри дипломатичні сигнали, конфлікт не демонструє ознак швидкого завершення. Навіть у разі припинення бойових дій відновлення інфраструктури та логістики може тривати довго. Це означає, що енергетична нестабільність і тиск на ціни залишатимуться ключовими факторами для глобальної економіки в найближчі місяці.

Джерело: Bloomberg.