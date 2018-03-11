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Европа
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Европа
11.03.2018
FinTech-дайджест: важные новости в подборке эксперта
07.03.2018
Популярный мобильный банк поможет пользователям копить средства
04.03.2018
Как создать мобильный банк в Европе — видеоблог Дмитрия Дубилета
02.03.2018
Европейский банк тестирует новый способ идентификации клиентов
28.02.2018
Как принимать платежи из-за рубежа с помощью сервиса Maxipay
27.02.2018
Платежи кольцами, браслетами и часами: Visa заключила ряд сделок
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
27.02.2018
Рост ВВП и рабочие места: что даст стране открытый банкинг — исследование
26.02.2018
BMW превратит смартфон в ключи от машины
26.02.2018
Аналог monobank выведут на европейский рынок
23.02.2018
Европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов — Mastercard
22.02.2018
В Италии введут обязательную регистрацию криптовалютных компаний
19.02.2018
В Швеции наличных в обороте стало меньше, чем почти 30 лет назад
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
16.02.2018
Мобильный банк Revolut выходит на новые рынки
16.02.2018
Как мигранты переводят деньги в Украину — инфографика
15.02.2018
В Европе четыре крупных банка серьезно оштрафовали за сговор
14.02.2018
Названы ТОП-3 метода оплаты в каждой из стран Европы
13.02.2018
В Исландии майнинг может привести к нехватке электричества
12.02.2018
C европейской криптобиржи пропало $170 млн
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