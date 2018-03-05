Эксперты считают проблему безопасности в интернет-пространстве одним из наиболее значительных препятствий для развития отрасли. Компаниям приходится вкладывать огромные суммы ради защиты себя и клиентов от атак киберпреступников.

Кибербезопасность компьютерных систем становится более совершенной. Однако вредоносным программам хакеров все же удается компрометировать информационное пространство крупнейших корпораций США, России и других государств мира.

Новости об очередной киберугрозе затрагивают не только банки и финучреждения. Кибермошенники часто ориентируются на предприятия государственной сферы. Их интересует конфиденциальная информация о работниках и клиентах. Эти данные можно использовать для нелегального доступа к деньгам, а также для подделки документов.

Кибернетическая безопасность в Украине требует повышения финансовой грамотности населения.