НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

Онлайн-платформи для інвестицій дедалі частіше маскують відсутність регуляторного статусу професійним інтерфейсом, агресивним маркетингом і обіцянками вигідних умов. Для приватних інвесторів це підвищує ризик зіткнутися з сервісом, який зовні нагадує легального посередника, але фактично не забезпечує передбачених законом механізмів захисту

«CadBrokers та Aurora Trade Limited — нові у переліку сумнівних інвестиційних проєктів Комісії, — зазначають у НКЦПФР. — Обидва видають себе за брокерів та пропонують українцям торгувати акціями, валютою, криптовалютою, металами й іншими активами. При цьому жоден не має дозволу працювати на ринках капіталу України».

Що насторожує:

реєстрація орієнтована на українські номери +380;

немає необхідних ліцензій та дозволів;

обіцяють «захист депозиту» та додаткові привілеї за більші вкладення;

CadBrokers пропонує новачкам кредитне плече 1:100 — невелике коливання ціни за таких умов може швидко призвести до втрати депозиту.

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Перед інвестуванням перевіряйте компанію у відкритих реєстрах Комісії.

Важливо: відсутність компанії у переліку сумнівних проєктів не є гарантією її надійності.

Натрапили на підозрілу платформу? Повідомте сюди.

Редакція PSM звертає увагу, що у випадку роботи з нерегульованою платформою проблема полягає не лише у ризику втратити кошти через невдалу інвестицію. За відсутності зрозумілої юрисдикції та відповідального ліцензованого оператора інвестору значно складніше оскаржити дії компанії, повернути активи або скористатися механізмами правового захисту.

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