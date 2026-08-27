Скільки українців працюють без офіційного оформлення

Майже кожен четвертий зайнятий українець у 2025 році працював без належного оформлення трудових відносин. Йдеться приблизно про 2,6 млн людей, а втрати бюджету лише за дев’ять місяців року оцінюються щонайменше у 86,1 млрд грн

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на оцінку Державної служби України з питань праці.

За даними Держпраці, у 2025 році рівень використання праці без оформлення трудових відносин становив 23,4% від загальної кількості зайнятих. Для порівняння, у 2024 році цей показник оцінювали у 23,6%, тобто масштаби неформальної зайнятості фактично майже не змінилися.

Через несплату податків та єдиного соціального внеску бюджет за січень–вересень 2025 року недоотримав щонайменше 86,1 млрд грн. При цьому розрахунок зроблено виходячи з мінімальної заробітної плати, тому фактичні втрати можуть бути вищими.

Неформальна зайнятість має наслідки не лише для державних фінансів. Працівник без офіційного оформлення ризикує втратити страховий стаж, частину майбутньої пенсії та соціальні гарантії у разі хвороби, травми або звільнення. Урядова Стратегія зайнятості населення України до 2030 року також називає поширення неоформленої праці одним із викликів для ринку праці.

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Стратегія, схвалена урядом у 2026 році, передбачає збільшення кількості зайнятих на 2 млн осіб до 2030 року та зниження рівня безробіття до 9,9%. Серед її ключових напрямів — усунення бар’єрів для працевлаштування, адаптація професійного навчання до потреб роботодавців, стимулювання формальної зайнятості та забезпечення гідної оплати праці.

Гетманцев наголосив, що досягнення кількісної мети саме по собі не вирішить проблему: нові робочі місця мають передбачати офіційне оформлення та гідну заробітну плату, а професійна підготовка і перепідготовка — відповідати реальним потребам бізнесу.

Редакція PSM звертає увагу, що частка неоформленої зайнятості за рік майже не скоротилася: 23,4% у 2025 році проти 23,6% у 2024-му. Це означає, що поряд із залученням нових людей на ринок праці одним із ключових завдань залишається легалізація вже існуючої зайнятості.

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