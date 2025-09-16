close-btn
ПриватБанк продасть один з найбільших спортивних обʼєктів Дніпра

16.09.2025 12:30
Ольга Деркач

ПриватБанк виставить на продаж один з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну тренувальну базу в Дніпрі на Prozorro.Продажі

Як йдеться в пресрелізі, ПриватБанк продовжує відкриту та прозору політику зниження обсягів належного банку нерухомого майна, яке було передано на баланс банку в якості забезпечення за кредитами до націоналізації.

В рамках затвердженої Наглядовою радою ПриватБанку  Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами АТ КБ «Приватбанк», банк планує наприкінці вересня виставити на продаж через систему Prozorro.Продажі футбольний стадіон Дніпра — «Дніпро-Арена» (стадіон «Металург») та футбольну тренувальну базу в м. Дніпро.

Як стверджують у банку, продаж одного з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіона «Дніпро-Арена» та футбольної учбово-тренувальної бази з критим полем проходитиме за прозорою та відкритою процедурою торгів.

«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.

Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.

Учбово-тренувальна база знаходиться в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція.

До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, буд. 12 та 14.

