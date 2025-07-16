Українські банки підписали угоди на €1,5 млрд на конференції в Римі

Під час Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), яка відбулася 10-11 липня в Римі, українські банки уклали рекордну кількість угод з іноземними партнерами на загальну суму майже €1,5 млрд

Серед лідерів за результатами конференції — ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Банк «Креді Агріколь Україна», Банк «Львів», Piraeus Bank та Кредобанк.

«Це свідчення того, що українська банківська система перебуває в гарному стані, їй довіряють та вважають потужним інструментом підтримки економіки України. Адже всі ці кошти будуть спрямовані на кредитування українського бізнесу, фінансування соціальних ініціатив, розвиток муніципалітетів, підвищення енергоефективності громад тощо», – прокоментував голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

ПриватБанк

ПриватБанк підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо кредитної лінії, яка покриє частину кредитного ризику банку за новими субкредитами. Гарантія ЄБРР у розмірі €185 млн розблокує рекордне фінансування та дасть змогу українському бізнесу отримати до €600 млн нових кредитів.

Укргазбанк

Аналогічну угоду з ЄБРР уклав Укргазбанк: гарантія у €89,2 млн розблокує до €300 млн нових позик.

Ще три угоди Укргазбанк уклав з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), який спільно з Європейською комісією започаткували новий фінансовий пакет підтримки України в розмірі €600 млн. Ці кошти спрямують на відновлення України з акцентом на енергетику, інфраструктуру та розвиток приватного сектору. Переважно фінансування здійснюватиметься у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС.

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Укрексімбанк

Укрексімбанк підписав лист про наміри підписати фінансову угоду з ЄІБ у межах реалізації проєкту «Програма підтримки економічної стійкості ІІ» на суму €100 млн. Метою Програми є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації.

Ощадбанк

Ощадбанк уклав фінансовий договір із ЄІБ про надання кредитної лінії на суму €50 млн в межах Української інвестиційної програми, яка є складовою Програми фінансування для України (Ukraine Facility). Мета: забезпечення доступу українських муніципалітетів, комунальних підприємств та органів державної влади до довгострокового фінансування критично важливих проєктів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності.

Також Ощадбанк залучив фінансування Ukraine-Moldova American Enterprise Fund для другої хвилі грантової програми для жінок «Create» на суму €1 млн для підтримки підприємниць у сфері виробництва.

Банк Креді Агріколь Україна

Банк підписав угоду з International Finance Corporation (IFC) на суму €100 млн про розподіл ризиків для розширення кредитування середнього та великого бізнесу в різних секторах економіки, таких як агробізнес, виробництво, енергетика та логістика, а також для підтримки енергетичної безпеки України.

Банк «Львів»

З ЄІБ Банк «Львів» домовився про кредит на суму €60 млн, що спрямовуватиметься на фінансування МСП, а також про гарантійну угоду, що розблокує ще більше фінансування для малого українського бізнесу.

За участю Міністерства закордонних справ України Банк «Львів» підписав з Урядом Бельгії та бельгійською компанією BIO Invest лист про наміри, що передбачає укладення угоди на €5 млн для підтримки МСП в Україні.

Кредобанк та Piraeus Bank

Кредобанк та Piraeus Bank підписали з ЄІБ листи про наміри щодо укладання гарантійних угод (на €30 млн) щодо підтримки портфеля нових кредитів для МСП. Такі гарантії для українських банків відкривають нові можливості кредитування МСП, зокрема в напрямі сталого розвитку та «зелених» інвестицій.

Фонд розвитку підприємництва

Фонд розвитку підприємництва підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW на суму €40,5 млн в межах проєкту SME Resilience Facility. Проєкт спрямовуватиметься на підтримку стійкості підприємців із деокупованих та постраждалих від війни територій, де ризик кредитування є найвищий. Ці кошти стануть новою програмою Фонду, яка буде комбінуватися з Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» для підтримки бізнесу.

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Джерело: НБУ.