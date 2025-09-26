АМКУ дозволив UPG орендувати 17 заправок

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення, яким дозволив приватному підприємству «Укрпалетсистем» — компанії, що працює на ринку під брендом UPG, — отримати контроль над додатковими 17 автозаправними станціями

Після цієї угоди загальна мережа UPG сягне вже 306 заправок по всій країні.

У пресслужбі компанії уточнили для AIN, що нові АЗС будуть орендовані в низці регіонів, серед яких Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Львівська та Запорізька області. Крім того, оператор активно розширюється й у столиці: наразі в Києві та Київській області вже працюють 32 нові станції, а найближчим часом запрацюють ще дві.

Окремо наголошується, що UPG розпочала процес відновлення 21 автозаправної станції, орендованої раніше. Ці об’єкти планують повернути до роботи вже у жовтні.

Цього разу компанія орендуватиме заправки, що належать «Екотрейд компані». 45,5% цієї структури належить Юрію Кіперману — батькові бізнесмена Михайла Кіпермана, партнера Ігоря Коломойського та учасника неформальної бізнес-групи «Приват».

Ще на початку вересня компанія розповіла, що станом на 4 вересня UPG мала у розпорядженні 289 автозаправних станцій. Із них:

87 АЗС перебували у власності «Укрпалетсистем»;

34 заправки компанія орендувала у Київській області;

93 — в оренді у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Запорізькій областях;

ще 75 станцій UPG отримала можливість орендувати за рішенням АМКУ від 4 вересня 2025 року.

Таким чином, у результаті останнього дозволу від Антимонопольного комітету, мережа компанії суттєво розширюється, закріплюючи позиції UPG серед найбільших гравців паливного ринку України.

Нагадаємо, що АМКУ надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (Кіпр, Лімасол), що належить бізнесмену Віталію Антонову (засновнику OKKO Group), на придбання контрольного пакета у ТОВ «Кайрос-Холдинг».

