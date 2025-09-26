close-btn
PaySpaceMagazine

АМКУ дозволив UPG орендувати 17 заправок

26.09.2025 13:30
Ольга Деркач

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення, яким дозволив приватному підприємству «Укрпалетсистем» — компанії, що працює на ринку під брендом UPG, — отримати контроль над додатковими 17 автозаправними станціями

АМКУ дозволив UPG орендувати 17 заправок

Фото: freepik.com, unsplash.com

Після цієї угоди загальна мережа UPG сягне вже 306 заправок по всій країні.

У пресслужбі компанії уточнили для AIN, що нові АЗС будуть орендовані в низці регіонів, серед яких Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Львівська та Запорізька області. Крім того, оператор активно розширюється й у столиці: наразі в Києві та Київській області вже працюють 32 нові станції, а найближчим часом запрацюють ще дві.

Окремо наголошується, що UPG розпочала процес відновлення 21 автозаправної станції, орендованої раніше. Ці об’єкти планують повернути до роботи вже у жовтні.

Цього разу компанія орендуватиме заправки, що належать «Екотрейд компані». 45,5% цієї структури належить Юрію Кіперману — батькові бізнесмена Михайла Кіпермана, партнера Ігоря Коломойського та учасника неформальної бізнес-групи «Приват».

Цікаве по темі: АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

Ще на початку вересня компанія розповіла, що станом на 4 вересня UPG мала у розпорядженні 289 автозаправних станцій. Із них:

  • 87 АЗС перебували у власності «Укрпалетсистем»;
  • 34 заправки компанія орендувала у Київській області;
  • 93 — в оренді у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Запорізькій областях;
  • ще 75 станцій UPG отримала можливість орендувати за рішенням АМКУ від 4 вересня 2025 року.

Таким чином, у результаті останнього дозволу від Антимонопольного комітету, мережа компанії суттєво розширюється, закріплюючи позиції UPG серед найбільших гравців паливного ринку України.

Нагадаємо, що АМКУ надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (Кіпр, Лімасол), що належить бізнесмену Віталію Антонову (засновнику OKKO Group), на придбання контрольного пакета у ТОВ «Кайрос-Холдинг».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

OpenAI запустила нову фунцкію в ChatGPT

Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
google news
Новини по темі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот 25.09.2025

Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот
Податкова змінила вимоги до деяких ритейлерів 23.09.2025

Податкова змінила вимоги до деяких ритейлерів
«Сільпо» продаватиме біодобавки в супермаркетах 23.09.2025

«Сільпо» продаватиме біодобавки в супермаркетах
Скільки заробляють підсанкційні компанії в Україні — Опендатабот 22.09.2025

Скільки заробляють підсанкційні компанії в Україні — Опендатабот
WhatsApp запустив оплату через QR-коди у Business App 22.09.2025

WhatsApp запустив оплату через QR-коди у Business App
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів

 Сьогодні  18:30

Rozetka планує випустити власну кредитну картку

 Сьогодні  17:30

Великі європейські банки запустять власний євро-стейблкоїн

 Сьогодні  15:30

В Україні побільшало боргів за комуналку — Опендатабот

 Сьогодні  14:30

Землю накрила потужна електромагнітна буря: чому це небезпечно

 Сьогодні  13:30

АМКУ дозволив UPG орендувати 17 заправок

 Сьогодні  12:30

Біткоїн впав нижче $109 000: що далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.