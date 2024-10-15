Цифрова трансформація України та залучення інвестицій: бліцінтерв'ю з учасниками Ukrainian CFO Forum

Ukrainian CFO Forum — провідна платформа для фінансових директорів, бізнесменів, економістів та інвесторів, де визначаються ключові фінансові тренди та формуються стратегії на майбутнє. Це також зручна можливість для нетворкінгу та зміцнення партнерських відносин

Мета заходу — об’єднати СFO та сучасних підприємців, показати можливості від нових форматів співпраці та на кейсах розібратись, як вони зможуть посилити фінансову гнучкість та резильєнтність до викликів.

Аудиторія 22’ Ukrainian CFO Forum:

топ-менеджмент: CEOs, MDs, віцепрезиденти з фінансів;

операційний менеджмент: COO, CIO, директори з фінансових операцій;

фінансовий менеджмент: СFO, FP&A;

фінансова трансформація та розвиток: директори з фінансової трансформації, заступники голів правління з економіки та фінансів, директори з економіки.

Лейтмотивом форуму 2024 року стане «Фінансування та інвестування у відбудову економіки України». Спікери форуму поділяться експертними прогнозами та допоможуть знайти відповіді на актуальні питання розвитку бізнесу в Україні.

Чому вашій фінансовій команді корисно відвідати бізнес-форум:

ознайомитися з ключовими фінансовими трендами та інноваціями, які впливають на ринок — від управління ризиками до стратегії зростання в умовах кризи;

отримати практичні інсайти від лідерів галузі, що допоможуть оптимізувати фінансові процеси та підвищити прибутковість бізнесу;

розширити мережу професійних контактів серед фінансових директорів, інвесторів та партнерів та відкрити нові можливості для залучення клієнтів;

взяти участь у глибоких дискусіях та панельних сесіях на теми цифровізації фінансів, управління активами та адаптації до нових регуляцій;

отримати свіжі ідеї та стратегії, які допоможуть вашій команді ефективніше управляти капіталом та інвестиціями.

А поки чекаємо заходу, PaySpace Magazine вирішили провести бліцінтерв’ю із представниками провідних українських та міжнародних компаній Оболонь, Danone та Inzhur. Експерти розповіли журналістам, як залучати інвестиції, який зараз інвестиційний клімат та які інвстиційні тренди пануватимуть на ринку, а також поділились своїми думками стосовно цифрової трансформації в Україні.

Загалом у форумі візьмуть участь понад 40 керівників та представників українських та міжнародних компаній: МХП, Danone, ОККО, Rozetka-EVO, ФК «Дарниця», Епіцентр К, Група Метінвест, ЄБРР, Uklon, AB InBev Efes Ukraine, Louis Dreyfus Company, A.G.R. Group, British American Tobacco, Оболонь, Укртелеком, Укренерго, Промприлад, Асоціація компаній ТАС.

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У яких сферах Україні конче потрібна цифрова трансформація? Як ви це бачите у майбутньому? Що на вашу думку треба зробити Уряду, щоб це пришвидшити?

Дмитро Буга, фінансовий директор Оболонь

На мою думку, цифрова трансформація першочергово потрібна у двох напрямах:

Перший — це автоматизація рутинних процесів. Її впровадження дозволить державі суттєво знизити витрати на утримання адміністративного персоналу та прискорити реакції на зміни в умовах сучасних реалій. Це оптимізує роботу державних установ та підвищить їхню ефективність.

Другий напрямок — це сфера, пов’язана з отриманням доходів держави. Завдяки цифровим інструментам можна максимально збільшити дохідну частину державного бюджету та створити прозорі й зрозумілі правила гри для всіх учасників ринку. Це допоможе розподілити навантаження між економічними гравцями та забезпечити більш ефективне функціонування державних фінансів.

Віктор Піддубний, директор з фінансів, продуктивності та результативності Danone (Ukraine)

Цифрова трансформація є надважливим елементом для розвитку країни: як її економіки, так і суспільства. Можна виділити декілька напрямків, де цифрова трансформація може мати найбільший вплив на процеси, що, своєю чергою впливатимуть на якість життя людей та ефективність роботи як приватних, так і державних установ.

По-перше, бізнес та економіка. Цифровізація бізнесу дозволить підвищити конкурентоспроможність на міжнародному ринку і, не варто забувати, що інвестиції завжди слідують за інноваціями. Цифрові технології дозволяють оптимізувати бізнес-процеси та підвищити продуктивність у виробництві, логістиці та фінансових послугах.

По-друге, освіта. Створення інтерактивних навчальних платформ, які забезпечать доступ до якісної освіти для всіх громадян, незалежно від їхнього місця проживання. Впровадження електронних підручників, онлайн-курсів та дистанційного навчання вже сприяє підвищенню рівня освіти та розвитку конкурентних навичок, необхідних на ринку праці.

По-третє, державне управління. Україна стала піонером у цифровій трансформації державних послуг, що дозволило спростити взаємодію громадян з органами влади, зменшити бюрократію, підвищити прозорість та ефективність. Наступним має бути повна цифрова трансформація документообігу. Уявіть майбутнє, де акти виконаних робіт та рахунки одразу існують в електронному уніфікованому форматі. Це дозволить максимально автоматизувати облік операцій на підприємствах, та й, в принципі, зробить непотрібними податкові перевірки через первинну прозорість операцій.

По-четверте, охорона здоров’я. Цифрова уніфікація системи охорони здоров’я забезпечить швидкий доступ до медичних даних пацієнтів та значно спростить процеси діагностики та лікування. І це не лише про зручність та якість надання допомоги, це стосується й ефективності та допоможе заощадити кошти для реінвестицій. Вже сьогодні штучний інтелект може інтерпретувати аналізи пацієнтів, оцінювати історію хвороби та надавати протокольні рекомендації на рівні з лікарями.

Цифрова трансформація є важливою передумовою для розвитку України, і її успішне впровадження залежить від спільних зусиль уряду, бізнесу та громадянського суспільства. Вона відкриває нові можливості для економічного зростання, підвищення якості життя та інтеграції України у світову цифрову економіку.

Як українському бізнесу залучати інвестиції, у тому числі й міжнародні? Що ви порадите?

Дмитро Буга, фінансовий директор Оболонь

Для залучення інвестицій, особливо міжнародних, українському бізнесу перш за все потрібен переможний мир. Це основа для відновлення економічної стабільності та впевненості інвесторів у майбутньому країни. Після цього можна говорити про ключові фактори, які сприятимуть залученню капіталу.

Найважливіше — це верховенство права, прозорість та передбачуваність дій держави. Бізнес повинен бути впевнений, що правила не зміняться раптово, а податкове навантаження буде стабільним та справедливим. Безпечність інвестицій і легкість входу на український ринок також відіграють ключову роль у прийнятті рішень інвесторами.

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Віктор Піддубний, директор з фінансів, продуктивності та результативності Danone (Ukraine)

Крім стандартного бізнес-плану та інших технічних речей для інвестора надзвичайно важливі наступні параметри:

по-перше, команда. Інвестори хочуть бути впевненими, що ваш бізнес очолюють компетентні та досвідчені фахівці. Важливо показати, що ваша команда має необхідні навички та досвід для реалізації бізнес-плану та досягнення поставлених цілей;

по-друге, прозорість бізнесу. Ефективне використання коштів з дотриманням законодавчих норм є надзвичайно важливим для інвесторів. Впровадження системи корпоративного управління, щорічний зовнішній аудит фінансової звітності допоможуть значно підвищити довіру інвесторів до вашого бізнесу.

Підсумувавши два вищеописані пункти, ми бачимо, що визначальним фактором залучення міжнародних інвестицій, особливо довготермінових, — є довіра. Тому, наше з вами завдання будувати довіру до українського бізнесу, держави та суспільства.

А ось Андрій Журжій, засновник та CEO Inzhur, поділився з нами думками, які інвестиційні тренди панують зараз в Україні та як залучити інвесторів.

Ми займаємося спільним інвестуванням. Розвиваємо проєкт, який залучає маленького роздрібного інвестора до великих глобальних проєктів. Тобто, об’єднуємо маленькі суми в великі. Можна відмітити, що українці шукають, не дивлячись на повномасштабну війну, куди вони можуть інвестувати для того, щоб примножувати свій капітал, а ті накопичення, які вони мають, не знецінювались і не витрачались на побутові потреби, а приносили дохід.

З погляду трендів, можна виділити інвестування в будівлі ресторанів, які здані за 30 років стати міжнародними мережам ресторанів. Фактично, бути орендодавцем цього бренду, співвласником нерухомості й, залежно від виручки, яку генерує цей об’єкт, отримувати щомісячно доходи на свою інвестицію.

Якщо говорити про нерухомість, то ви або купуєте її для особистих потреб, щоб жити у власному будинку чи квартирі, або для того, щоб заробляти на ній. У другому випадку вона має генерувати дохід, тобто або через перепродаж, або через регулярний грошовий потік. Відповідно, залежно від того, який дохід вона генерує, ця нерухомість і буде оцінюватись.

Коли ми говоримо про фонди нерухомості, то йдеться про працюючі об’єкти. Це одна з особливостей нашого підходу, чому нам вдалося запустити цю модель в Україні. На сьогодні приблизно 46 країн використовують подібну модель. В Україні про це знали, але нікому не вдавалось її реалізувати. Адже зазвичай фонд спочатку залучає гроші, а потім інвестує їх у нерухомість. У наших умовах, коли ринок не працює стабільно, це дуже складно. Тому ми спочатку проінвестували власні ресурси, збудували об’єкти, а потім запропонували інвесторам придбати частки в діючих об’єктах, які вже генерують щомісячний дохід.

Як залучати інвесторів? Бути готовими до незручних запитань і вкладати власні гроші у продукти, які пропонуєш іншим. Власна інвестиція допомагає відділяти проєкти, які дійсно варті уваги, від тих, що не мають потенціалу. Наприклад, ми створили фонд для генерації електроенергії, інвестували власні кошти й підписали контракти з державою.

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