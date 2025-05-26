Хто найбільші роботодавці України: рейтинг за регіонами

Опендатабот склав рейтинг найбільших роботодавців у регіонах України, проаналізувавши фінзвітність компаній до Держстату. Сім із них увійшли до цьогорічного Індексу Опендатабота як лідери за обігом і бездоганною репутацією

У Києві перше місце посіла Укрзалізниця з 178 616 працівниками — це найбільший роботодавець і столиці, і країни. Компанія також у топ-10 транспортно-логістичних бізнесів за Індексом.

На Дніпропетровщині лідером став АТБ-Маркет із 46 084 співробітниками — зростання штату на 4,5% за рік. У Запорізькій області — Мотор Січ із 13,3 тис. працівників (мінус 8% до 2023 року). Компанія перейшла у власність держави.

На Полтавщині першість у мережі Аврора (ТОВ «Вигідна покупка») — 12 536 працівників (+5,7% за рік). У Київській області лідирує Фора — 9,1 тис. співробітників. Усі ці компанії також у цьогорічному Індексі у сфері роздрібної торгівлі.

«Як великий, так і малий український бізнес зараз долає спільні виклики ринку праці. Лідерство не дорівнює відсутності труднощів: нещодавно нашого працівника мобілізували, що призвело до серйозних затримок у розробці нового продукту. Тож ми продовжуємо фокусуватися на ще більшій людиноцентричності. Ми відкриті для всіх, хто хоче мати впевненість у завтрашньому дні. Зараз ми надаємо роботу ветеранам і ветеранкам, молоді, людям з інвалідністю та навіть неповнолітнім від 16 років. Маємо опції неповного робочого дня для тих, кому потрібен підробіток. Забезпечуємо навчання з нуля і супроводжуємо на всьому шляху кар’єрного зростання до керівної посади в мережі всього за пів року», — сказала Антоніна Жебровська, директорка з управління персоналом мережі магазинів «Фора».

Окко-Драйв — найбільший роботодавець Львівщини з 6,7 тис. працівників (+4,6% до 2023 року).

На Вінниччині лідирує Вінницька птахофабрика — 5,9 тис. працівників і перше місце в агросекторі Індексу Опендатабота.

На Волині першість виборола Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ — понад 5 тис. працівників, посунувши WOG.

У Донецькій області лідирує Шахтоуправління «Покровське» — 4,5 тис. працівників (–22% за рік), 3-тє місце в добувній промисловості.

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На Житомирщині мережа АЗК UPG (3,8 тис. працівників) показала найбільше зростання серед усіх — +14,5%.

Найбільший роботодавець Тернопільщини — «СЕ Борднетце-Україна» (3,5 тис. працівників), –13,3% за рік.

У Кіровоградській області лідирує мережа Файно Маркет (3,3 тис. працівників), що обійшла Кіровоградобленерго.

«З початком повномасштабної війни для нас людський капітал став основою, на якій тримається все — саме згуртованість, взаємна підтримка та спільна мета дають можливість рухатись уперед. Наш принцип: ми ставимося до людей так, як хочемо, щоб вони ставилися до наших покупців. Ми щодня даємо людям відчуття нормального життя — і за цим стоять наші (над)звичайні люди, наша найбільша сила, гордість і точка опори» — заявила Тетяна Правда, директор департаменту з управління персоналом мережі Файно Маркет.

На Миколаївщині лідером стала агрокомпанія Нібулон — 2,8 тис. працівників, але за рік штат зменшився на 23,6%.

На Закарпатті найбільше працівників у заводу Флекстронікс ТЗОВ — 2,5 тис., що на 15,5% менше, ніж у 2023.

У Рівненській області перше місце посідає Рівнеазот — понад 1,8 тис. співробітників; компанія пов’язана з Group DF Дмитра Фірташа.

У Чернівецькій області лідером стала мережа Тайстра груп, яка випередила минулорічного лідера РОМА — 1,2 тис. працівників.

«Ми ростемо, відкриваємо нові локації, оптимізовуємо структуру, додаємо свої підрозділи, наприклад, Розподільчий Центр — і таким чином збільшуємо кількість працівників. Наголошувати на своєчасній та конкурентній зарплаті, оплачуваних лікарняних та відпустках немає змісту, адже ми вважаємо це базою в своїй культурі» — зазначає Пожога Марина, маркетинг директор «Тайстра груп».

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями у таких областях України: у Харківській (АТ «Харківобленерго»), на Одещині (АТ «ДТЕК Одеські електромережі»), у Черкаській (ПАТ «Черкасиобленерго»), Сумській (АТ «Сумиобленерго»), Хмельницькій (АТ «Хмельницькобленерго»), Чернігівській (АТ «Чернігівобленерго»), Херсонській (АТ «Херсонобленерго») та Івано-Франківській (АТ «Прикарпаттяобленерго»). Остання компанія має зв’язки з групою братів Суркісів.

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Джерело: Опендатабот.