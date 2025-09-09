McDonald’s призначив нову Impact Lead в Україні, Чехії та Словаччині

З 1 вересня Алеся Муджирі обіймає посаду Impact Lead у McDonald’s на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини

Impact Lead у McDonald’s відповідає за формування та реалізацію глобальної стратегії компанії у сферах сталого розвитку й соціальної відповідальності, взаємодії з органами влади, зв’язків із громадськістю, корпоративних комунікацій і кризового менеджменту, йдеться в пресрелізі.

До цього напряму входять ініціативи у сферах боротьби зі змінами клімату, відповідального постачання, скорочення відходів, якості їжі, рівності та інклюзії на робочому місці, а також підтримка місцевих громад. На новій посаді Алеся втілюватиме пріоритети компанії в Україні, Чехії та Словаччині, перетворюючи глобальні стратегії на конкретні локальні дії, що сприяють довгостроковим позитивним змінам для людей, планети та громад, у яких працює McDonald’s.

Алеся має понад 15 років досвіду у сфері корпоративних комунікацій і сталого розвитку, зокрема в галузях FMCG та HoReCa. Останні три роки вона працювала в глобальній команді McDonald’s із питань сталого розвитку та соціального впливу, де координувала стратегічну взаємодію між різними ринками компанії.

До цього Алеся очолювала корпоративні комунікації McDonald’s в Україні, обіймала керівні позиції у PepsiCo та провідній PR-агенції, а також долучалася до проєктів благодійної організації «Фундація Дім Рональда МакДональда».

Тепер вона повертається з глобальної ролі до роботи на ринку, очолюючи функцію Impact в Україні, Чехії та Словаччині з глибоким розумінням контексту та цінним міжнародним досвідом.

Призначення Алесі — це ще один крок McDonald’s у реалізації позитивних суспільних змін і підтримці сталого розвитку, що дозволяє компанії залишатись надійним партнером для громад у кожній країні своєї діяльності.

