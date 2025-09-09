Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок

Суттєве коливання цін на сировину на глобальних ринках, інфляція, посилення вимог до сталого розвитку та нові технології – все це напряму впливає на український сектор FMCG. Про те, як ці тенденції формують майбутнє галузі, ми поговорили з Русланом Скибою, директором з корпоративних зв’язків Mars Україна

Які глобальні тренди найбільше впливають на український FMCG-ринок сьогодні?

— Український FMCG-ринок є частиною глобального ринку і тому напряму відчуває вплив світових трендів. Це, перш за все, волатильність цін на сировину. Наприклад, нещодавнє рекордне зростання вартості какао-бобів на світовому ринку мало вплив практично на всі компанії, які виробляють шоколадну продукцію. Другий потужний тренд – цифровізація. Технології штучного інтелекту вже сьогодні змінили підходи компаній до комунікації зі споживачами, аналізу та прогнозуванню їх поведінки. Ще один тренд – зростання вимог до етичних стандартів ведення бізнесу.

Як змінилася поведінка українського споживача за останні роки?

— Українці стали більш ретельно підходити до своїх витрат. Вони зважують доцільність кожної покупки, шукають баланс між ціною та якістю. Водночас ми бачимо, що люди не готові відмовлятися від базових продуктів – шоколаду, кормів для улюбленців, якісної кави. Також значно виріс рівень онлайн-покупок. Якщо раніше онлайн-продажі були зосереджені у великих містах, то сьогодні це вже норма майже повсюди.

Як інфляція та економічна нестабільність впливають на FMCG?

— Інфляція та економічні труднощі мають суттєвий вплив на FMCG ринок. Змінюється структура споживчого кошика: зростає чутливість до промо, більший інтерес до приватних марок і до менших розмірів фасувань. Але водночас це стимулює компанії до інновацій та нестандартних підходів. Бізнес оптимізує логістику, впроваджує нові технології, шукає баланс між собівартістю та споживчою цінністю. І якщо подивитися стратегічно, то саме такі періоди роблять компанії сильнішими тому, що вони змушують переосмислювати бізнес-моделі.

Читайте також: Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Які технологічні інновації найбільше змінюють ринок?

— Перш на за все це штучний інтелект та аналітика великих обсягів даних. Наприклад, у компанії Mars ми активно використовуємо інструменти, які дозволяють за короткий час спрогнозувати попит, адаптувати комунікацію під конкретного споживача, проаналізувати медіапростір. Ще один блок інновацій – це інновації в сфері екологічно чистої упаковки. Вже зараз законодавство європейських країн зобов’язує компанії зменшувати відходи упаковки, інвестувати у переробку матеріалів, які використовуються для упаковки та більш екологічні рішення для її виробництва, і це швидко стане новою нормою й для України.

Як розвиваються онлайн-продажі та q-commerce в Україні?

— Онлайн і q-commerce в Україні зростає навіть швидше, ніж прогнозували експерти. Q-commerce — це особливо цікавий сегмент. Ми бачимо, як сервіси швидкої доставки стають повсякденною нормою. Для FMCG-компаній – це можливість бути ще ближче до споживача.

Які перспективи українського FMCG у найближчі 3–5 років?

— Перспективи українського FMCG ринку залежать від розвитку загальної економічної ситуації в країні. Очевидним є те, що у найближчі роки український ринок буде активно інтегруватися до європейського економічного простору, і це означає нові стандарти, нові можливості, але й нову конкуренцію. І я впевнений, що український FMCG здатен не лише наздоганяти, а й задавати тренди.

Читайте популярне: Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ

Чим український ринок відрізняється від європейського?

— Український споживач значно більш чутливий до ціни. У нас швидше росте роль промо і приватних марок. З іншого боку, українці дуже відкриті до нових форматів: q-commerce, маркетплейси, нові платіжні рішення – все це тут впроваджується швидше, ніж у деяких країнах ЄС. Тому я б сказав так: ми ще не досягли європейського рівня купівельної спроможності, але за динамікою поведінки ми точно не відстаємо.

Чи готові українські виробники інвестувати в екологічні рішення?

— Готові і вже роблять це. Європейське регулювання щодо упаковки (PPWR) ставить жорсткі вимоги для експорту товарів в упаковці, і українські компанії розуміють, що без сталих рішень майбутнього не буде. І це реальна зміна мислення. Бізнеси, які інвестують у виробництво товарів в екологічно чистій упаковці, зменшення вуглецевого сліду, сталі та прозорі ланцюги постачання, отримують не лише конкурентну перевагу, а й лояльність покупця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів