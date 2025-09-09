close-btn
PaySpaceMagazine

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок

09.09.2025 11:20
Анна Алтухова
Рекомендуємо
ТОП статей

Суттєве коливання цін на сировину на глобальних ринках, інфляція, посилення вимог до сталого розвитку та нові технології – все це напряму впливає на український сектор FMCG. Про те, як ці тенденції формують майбутнє галузі, ми поговорили з Русланом Скибою, директором з корпоративних зв’язків Mars Україна

Руслан Скиба, директор з корпоративних зв’язків «Mars Україна»

Руслан Скиба, директор з корпоративних зв’язків «Mars Україна»

Які глобальні тренди найбільше впливають на український FMCG-ринок сьогодні?

— Український FMCG-ринок є частиною глобального ринку і тому напряму відчуває вплив світових трендів. Це, перш за все, волатильність цін на сировину. Наприклад, нещодавнє рекордне зростання вартості какао-бобів на світовому ринку мало вплив практично на всі компанії, які виробляють шоколадну продукцію. Другий потужний тренд – цифровізація. Технології штучного інтелекту вже сьогодні змінили підходи компаній до комунікації зі споживачами, аналізу та прогнозуванню їх поведінки. Ще один  тренд – зростання вимог до етичних стандартів ведення бізнесу.

Як змінилася поведінка українського споживача за останні роки?

— Українці стали більш ретельно підходити до своїх витрат. Вони зважують доцільність кожної покупки, шукають баланс між ціною та якістю. Водночас ми бачимо, що люди не готові відмовлятися від базових продуктів – шоколаду, кормів для улюбленців, якісної кави. Також значно виріс рівень онлайн-покупок. Якщо раніше онлайн-продажі були зосереджені у великих містах, то сьогодні це вже норма майже повсюди.

Як інфляція та економічна нестабільність впливають на FMCG?

— Інфляція та економічні труднощі мають суттєвий вплив на FMCG ринок.  Змінюється структура споживчого кошика: зростає чутливість до промо, більший інтерес до приватних марок і до менших розмірів фасувань. Але водночас це стимулює компанії до інновацій та нестандартних підходів. Бізнес оптимізує логістику, впроваджує нові технології, шукає баланс між собівартістю та споживчою цінністю. І якщо подивитися стратегічно, то саме такі періоди роблять компанії сильнішими тому, що вони змушують переосмислювати бізнес-моделі.

Читайте також: Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Які технологічні інновації найбільше змінюють ринок?

— Перш на за все це штучний інтелект та аналітика великих обсягів даних. Наприклад, у компанії Mars ми активно використовуємо інструменти, які дозволяють за короткий час спрогнозувати попит, адаптувати комунікацію під конкретного споживача, проаналізувати медіапростір. Ще один блок інновацій – це інновації в сфері екологічно чистої упаковки. Вже зараз законодавство європейських країн зобов’язує компанії зменшувати відходи упаковки, інвестувати у переробку матеріалів, які використовуються для упаковки та більш екологічні рішення для її виробництва, і це швидко стане новою нормою й для України.

Як розвиваються онлайн-продажі та q-commerce в Україні?

— Онлайн і q-commerce в Україні зростає навіть швидше, ніж прогнозували експерти. Q-commerce — це особливо цікавий сегмент. Ми бачимо, як сервіси швидкої доставки стають повсякденною нормою. Для FMCG-компаній – це можливість бути ще ближче до споживача.

Які перспективи українського FMCG у найближчі 3–5 років?

— Перспективи українського FMCG ринку залежать від розвитку загальної економічної ситуації в країні. Очевидним є те, що у найближчі роки український ринок буде активно інтегруватися до європейського економічного простору, і це означає нові стандарти, нові можливості, але й нову конкуренцію. І я впевнений, що український FMCG здатен не лише наздоганяти, а й задавати тренди.

Читайте популярне: Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ

Чим український ринок відрізняється від європейського?

— Український споживач значно більш чутливий до ціни. У нас швидше росте роль промо і приватних марок. З іншого боку, українці дуже відкриті до нових форматів: q-commerce, маркетплейси, нові платіжні рішення – все це тут впроваджується швидше, ніж у деяких країнах ЄС. Тому я б сказав так: ми ще не досягли європейського рівня купівельної спроможності, але за динамікою поведінки ми точно не відстаємо.

Чи готові українські виробники інвестувати в екологічні рішення?

— Готові і вже роблять це. Європейське регулювання щодо упаковки (PPWR) ставить жорсткі вимоги для експорту товарів в упаковці, і українські компанії розуміють, що без сталих рішень майбутнього не буде. І це реальна зміна мислення. Бізнеси, які інвестують у виробництво товарів в екологічно чистій упаковці, зменшення вуглецевого сліду, сталі та прозорі ланцюги постачання, отримують не лише конкурентну перевагу, а й лояльність покупця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Рубрики: СвітОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтаттіБізнес
google news
Новини по темі
Український каршеринг Getmancar вийшов на ринок Катару 09.09.2025

Український каршеринг Getmancar вийшов на ринок Катару
McDonald’s призначив нову Impact Lead в Україні, Чехії та Словаччині 09.09.2025

McDonald’s призначив нову Impact Lead в Україні, Чехії та Словаччині
Велика українська торговельна мережа збанкрутувала 05.09.2025

Велика українська торговельна мережа збанкрутувала
Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії 05.09.2025

Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії
Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу 05.09.2025

Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу
Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market 05.09.2025

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market
Вибір редакції
Всі
Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок

 Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Останні новини
Сьогодні  14:30

Український каршеринг Getmancar вийшов на ринок Катару

 Сьогодні  13:30

McDonald’s призначив нову Impact Lead в Україні, Чехії та Словаччині

 Сьогодні  12:30

Податкова запустила новий інструмент для банків у рамках SAF-T UA

 Сьогодні  11:20

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок

 Сьогодні  10:10

У Дії зʼявилися нові функції

 08.09.2025  21:00

UGB презентував безбар’єрний банкомат

 08.09.2025  20:30

Мінцифри запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.