close-btn
PaySpaceMagazine

Netflix стане схожим на TikTok та YouTube — розширення функцій

21.01.2026 15:20
Микола Деркач

Поки YouTube, TikTok та Instagram і далі домінують у мобільному відеоспоживанні, Netflix переосмислює місце свого застосунку в світі, де відео дедалі більше формується під «соцмережеву» логіку

Netflix стане схожим на TikTok та YouTube — розширення функцій

Фото: chatgpt.com

Під час обговорення підсумків четвертого кварталу у вівторок, 20 січня, компанія оголосила плани оновити мобільний застосунок і розширити функцію коротких відео. У Netflix зазначили, що це може допомогти просувати нову лінійку оригінальних відеоподкастів, яку компанія представила минулого тижня.

«Оновлений мобільний застосунок Netflix, запуск якого запланований пізніше у 2026 році, має краще обслуговувати розширення нашого бізнесу протягом наступного десятиліття, — заявив співгендиректор Ґреґ Пітерс. — Оновлення стане фундаментом для постійних експериментів, щоб компанія могла поетапно вдосконалювати, тестувати, розвивати та покращувати свій продукт із часом».

У центрі редизайну — глибша інтеграція вертикальних відеострічок, із якими стримінговий гігант експериментує з травня. Стрічка показує короткі фрагменти з серіалів і фільмів Netflix у форматі, знайомому користувачам TikTok та Instagram Reels.

«Можна уявити, що ми додамо більше кліпів на основі нових типів контенту, як-от відеоподкасти», — сказав Пітерс під час обговорення, давши зрозуміти, що Netflix розглядає короткі кліпи як потужний інструмент для привернення уваги та збільшення часу, проведеного в застосунку».

Netflix також робить суттєвий ривок у бік відеоподкастів — сегмента, де YouTube давно є лідером. Цього тижня Netflix випустив свої перші оригінальні відеоподкасти, зокрема шоу, які ведуть медійні персони на кшталт Піта Девідсона та Майкла Ірвіна. Компанія також уклала партнерства з великими гравцями ринку подкастів, щоб перенести на платформу бібліотеки відомих відеоподкастів, зокрема через співпрацю зі Spotify та iHeartMedia.

Читайте також: Пластикові хмари над Китаєм шокували науковців

Обидва кроки свідчать про ширшу спробу зробити пошук контенту та щоденну залученість у Netflix. Водночас компанія обережно подає цю стратегію як експеримент, а не наслідування. Виступаючи на TechCrunch Disrupt 2025, технічна директорка Елізабет Стоун наголосила, що компанія не намагається стати TikTok, а натомість хоче посилити можливості пошуку розваг завдяки mobile-first функціям.

Під час обговорення співгендиректор Тед Сарандос також відзначив ширший зсув у стримінговій індустрії: сервіси вже конкурують не лише між собою, а з усією індустрією розваг.

«Ніколи ще не було стільки конкуренції за креаторів, за увагу споживачів, за рекламні та підписні бюджети, конкурентні межі навколо споживання телевізійного контенту вже розмиваються, — сказав Сарандос. — TV — це не те, на чому ми виросли. TV тепер — це майже все. Оскар та NFL на YouTube… Apple змагається за Еммі та Оскар, а Instagram буде наступним».

Сарандос також прокоментував еволюцію кіностратегії Netflix, згадавши нещодавню зміну підходу компанії до прокату в кінотеатрах, поки вона готується придбати Warner Bros. Це сигналізує про відкритість до гібридних моделей дистрибуції на тлі того, як межа між кіно, стримінгом і соціальним контентом продовжує стиратися.

У 2025 році Netflix отримав $45,2 млрд виручки, а рекламна виручка зросла до понад $1,5 млрд. Крім того, у четвертому кварталі Netflix перетнув позначку 325 млн платних підписок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

До Землі дійшов потужний радіаційний шторм: чим загрожує

США планують збудувати ядерний реактор на Місяці

Як Марс впливає на клімат Землі — науковці

За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
Агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Укрзалізниці 20.01.2026

Агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Укрзалізниці
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу 16.01.2026

UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу
Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія 15.01.2026

Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія
Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу та передав його до Ради 14.01.2026

Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу та передав його до Ради
НБУ помʼякшив валютні обмеження 14.01.2026

НБУ помʼякшив валютні обмеження
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  18:40

OpenAI почала глобальний запуск вікової фільтрації в ChatGPT

 Сьогодні  18:00

Скільки українці сплатили екологічного податку в 2025 році

 Сьогодні  17:20

Де в Європі найдешевше та найдорожче житло

 Сьогодні  16:40

Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози

 Сьогодні  16:00

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ

 Сьогодні  15:20

Netflix стане схожим на TikTok та YouTube — розширення функцій

 Сьогодні  14:40

Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.