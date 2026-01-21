Netflix стане схожим на TikTok та YouTube — розширення функцій

Поки YouTube, TikTok та Instagram і далі домінують у мобільному відеоспоживанні, Netflix переосмислює місце свого застосунку в світі, де відео дедалі більше формується під «соцмережеву» логіку

Під час обговорення підсумків четвертого кварталу у вівторок, 20 січня, компанія оголосила плани оновити мобільний застосунок і розширити функцію коротких відео. У Netflix зазначили, що це може допомогти просувати нову лінійку оригінальних відеоподкастів, яку компанія представила минулого тижня.

«Оновлений мобільний застосунок Netflix, запуск якого запланований пізніше у 2026 році, має краще обслуговувати розширення нашого бізнесу протягом наступного десятиліття, — заявив співгендиректор Ґреґ Пітерс. — Оновлення стане фундаментом для постійних експериментів, щоб компанія могла поетапно вдосконалювати, тестувати, розвивати та покращувати свій продукт із часом».

У центрі редизайну — глибша інтеграція вертикальних відеострічок, із якими стримінговий гігант експериментує з травня. Стрічка показує короткі фрагменти з серіалів і фільмів Netflix у форматі, знайомому користувачам TikTok та Instagram Reels.

«Можна уявити, що ми додамо більше кліпів на основі нових типів контенту, як-от відеоподкасти», — сказав Пітерс під час обговорення, давши зрозуміти, що Netflix розглядає короткі кліпи як потужний інструмент для привернення уваги та збільшення часу, проведеного в застосунку».

Netflix також робить суттєвий ривок у бік відеоподкастів — сегмента, де YouTube давно є лідером. Цього тижня Netflix випустив свої перші оригінальні відеоподкасти, зокрема шоу, які ведуть медійні персони на кшталт Піта Девідсона та Майкла Ірвіна. Компанія також уклала партнерства з великими гравцями ринку подкастів, щоб перенести на платформу бібліотеки відомих відеоподкастів, зокрема через співпрацю зі Spotify та iHeartMedia.

Обидва кроки свідчать про ширшу спробу зробити пошук контенту та щоденну залученість у Netflix. Водночас компанія обережно подає цю стратегію як експеримент, а не наслідування. Виступаючи на TechCrunch Disrupt 2025, технічна директорка Елізабет Стоун наголосила, що компанія не намагається стати TikTok, а натомість хоче посилити можливості пошуку розваг завдяки mobile-first функціям.

Під час обговорення співгендиректор Тед Сарандос також відзначив ширший зсув у стримінговій індустрії: сервіси вже конкурують не лише між собою, а з усією індустрією розваг.

«Ніколи ще не було стільки конкуренції за креаторів, за увагу споживачів, за рекламні та підписні бюджети, конкурентні межі навколо споживання телевізійного контенту вже розмиваються, — сказав Сарандос. — TV — це не те, на чому ми виросли. TV тепер — це майже все. Оскар та NFL на YouTube… Apple змагається за Еммі та Оскар, а Instagram буде наступним».

Сарандос також прокоментував еволюцію кіностратегії Netflix, згадавши нещодавню зміну підходу компанії до прокату в кінотеатрах, поки вона готується придбати Warner Bros. Це сигналізує про відкритість до гібридних моделей дистрибуції на тлі того, як межа між кіно, стримінгом і соціальним контентом продовжує стиратися.

У 2025 році Netflix отримав $45,2 млрд виручки, а рекламна виручка зросла до понад $1,5 млрд. Крім того, у четвертому кварталі Netflix перетнув позначку 325 млн платних підписок.

За матеріалами techcrunch.com.