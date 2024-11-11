Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки

Мінекономіки підписало меморандуми з трьома банками, розширюючи доступ до програми часткової компенсації для підтримки вітчизняного виробництва. Відтепер підприємці можуть отримати 15% компенсації за придбання української техніки та обладнання вже у 16 банках. Серед нових учасників: АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк» та АТ «Кредитвест банк»

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Ми продовжуємо розширювати можливості програми «Зроблено в Україні», щоб підтримати наших виробників і зробити їхню продукцію доступнішою. Сьогодні учасниками програми стали ще три банки з широкою мережею відділень по країні, зокрема «Ощадбанк». Це забезпечить зручність і легкий доступ до компенсації для ще більшої кількості клієнтів. Також ми активно працюємо над збільшенням переліку товарів, при придбанні яких держава компенсує частину їх вартості.. Вже зараз перелік охоплює майже 140 видів техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок, — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа. — Запрошуємо українських виробників активно долучатися до програми».

У пресслужбі нагадали, що за умовами програми, покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого переліку. Кабмін ухвалив рішення про запуск програми 24 вересня 2024 року.

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Як долучитися до програми

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

подати електронну заявку до Мінекономіки;

надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.

Для покупців:

оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;

подати до уповноваженого банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.

Станом на початок другої декади листопада 2024 року до програми приєдналися 16 банків: «Банк Восток», «Скай Банк», «ПроКредит Банк», «ОТП Банк», «Піреус Банк», АКБ «Львів», АБ «Укргазбанк», «Акцент-Банк», «Радабанк», «МТБ БАНК», «Банк Кредит Дніпро», «Глобус», «Агропросперіс Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк» та АТ «Кредитвест банк».

Термін подачі: заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться цьоріч за умови подачі до 5 грудня. Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсації будуть нараховані наступного року.

Довідково:

Державна політика «Зроблено в Україні», започаткована Президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток цифровізації малого і середнього бізнесу, підтримку інфраструктурних програм в рамках ініціативи «Зроблено в Україні» та стимулювання споживання українських товарів. Детальніше читайте тут.

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