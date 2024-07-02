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Стартує навчальний проєкт для жінок з України: хто може взяти участь

02.07.2024 18:00
Дарія Шуть
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В межах проєкту «Прогресія» українки зможуть освоїти нові навички управління та низку інших корисних інструментів

Проєкт Прогресія

Фото: progresiya.biasless.world

Громадська організація «Післязавтра» повідомила про старт відбору до другої когорти проєкту «Прогресія». Це мультиформатна навчальна програма, спрямованої на підтримку та розвиток українських змінотворчинь з бізнесу, громадянського суспільства, академічної сфери, мистецтва, культури, спорту та державних органів.

Цей проєкт покликаний зміцнити голоси, масштабувати внесок, вплив та лідерство жінок в прийнятті рішень та трансформаціях на рівні робочих місць, громад і країни в цілому. Ініціатива вже вдруге впроваджується за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

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Протягом 6 місяців 100 учасниць навчатимуть лідерства, оркеструванню змінами, масштабуванню та іншим понад 10 новим компетенціям (стратегування, кризовий, іноваційний, репутаційний та ризик-менеджмент, гуманітарне реагування тощо). Передбачено 2 формати:

  • колективний (воркшопи);
  • індивідуальний — 10 сесій у 4 форматах для кожної учасниці (персональні аудити TriMetrix® EQ, кар’єрні консультації, коучинг, менторство, психологічне посилення; по 10 годин тет-а-тет супроводу кожній учасниці).

У навчальну команду увійдуть 30 педагогинь та лідерок, 12 консультанток та 65 менторок з України, Великобританії та США. Серед менторок проєкту:

  • Лорен Андерсон, колишня виконавча директорка ФБР;
  • Надія Васильєва, Senior Advisory Consultant Oliver Wyman, професорка УКУ;
  • Ганна Вронська, суддя Верховного Суду;
  • Юлія Кірьянова, СЕО Smart-Holding;
  • Лілія Млинарич, президентка Koktebel Jazz Festival;
  • Юлія Півень, Senior Director, Vimeo Ukraine Technologies;
  • Каренга Росс, старша директорка з управління бізнесом і керівниця персоналом Intel, адвокатка STEAM;
  • Ольга Бєлькова, народна депутатка 7-го, 8-го та 9-го скликання;
  • ще 45 авторитетних лідерів/ок.

Докладно дізнатися про склад та конфігурацію проєкту «Прогресії» та відбору до нього можна на сайті проєкту. Подати заявку на відбір до участі у проєкті можна до 1 серпня 2024 року.

Нагадаємо, розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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