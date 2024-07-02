Стартує навчальний проєкт для жінок з України: хто може взяти участь

В межах проєкту «Прогресія» українки зможуть освоїти нові навички управління та низку інших корисних інструментів

Громадська організація «Післязавтра» повідомила про старт відбору до другої когорти проєкту «Прогресія». Це мультиформатна навчальна програма, спрямованої на підтримку та розвиток українських змінотворчинь з бізнесу, громадянського суспільства, академічної сфери, мистецтва, культури, спорту та державних органів.

Цей проєкт покликаний зміцнити голоси, масштабувати внесок, вплив та лідерство жінок в прийнятті рішень та трансформаціях на рівні робочих місць, громад і країни в цілому. Ініціатива вже вдруге впроваджується за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

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Протягом 6 місяців 100 учасниць навчатимуть лідерства, оркеструванню змінами, масштабуванню та іншим понад 10 новим компетенціям (стратегування, кризовий, іноваційний, репутаційний та ризик-менеджмент, гуманітарне реагування тощо). Передбачено 2 формати:

колективний (воркшопи);

індивідуальний — 10 сесій у 4 форматах для кожної учасниці (персональні аудити TriMetrix® EQ, кар’єрні консультації, коучинг, менторство, психологічне посилення; по 10 годин тет-а-тет супроводу кожній учасниці).

У навчальну команду увійдуть 30 педагогинь та лідерок, 12 консультанток та 65 менторок з України, Великобританії та США. Серед менторок проєкту:

Лорен Андерсон, колишня виконавча директорка ФБР;

Надія Васильєва, Senior Advisory Consultant Oliver Wyman, професорка УКУ;

Ганна Вронська, суддя Верховного Суду;

Юлія Кірьянова, СЕО Smart-Holding;

Лілія Млинарич, президентка Koktebel Jazz Festival;

Юлія Півень, Senior Director, Vimeo Ukraine Technologies;

Каренга Росс, старша директорка з управління бізнесом і керівниця персоналом Intel, адвокатка STEAM;

Ольга Бєлькова, народна депутатка 7-го, 8-го та 9-го скликання;

ще 45 авторитетних лідерів/ок.

Докладно дізнатися про склад та конфігурацію проєкту «Прогресії» та відбору до нього можна на сайті проєкту. Подати заявку на відбір до участі у проєкті можна до 1 серпня 2024 року.

Нагадаємо, розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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