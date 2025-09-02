Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу

В Україні розпочався набір учасниць на третій сезон національного акселератора для жінок-підприємиць «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу»

Програма орієнтована на власниць малого та середнього бізнесу, які прагнуть цифровізувати процеси, автоматизувати управління та розширити присутність на ринках, зокрема європейських. У 2025 році фонд фінансової підтримки становить 6 млн грн, йдеться в пресрелізі.

Навчання триватиме 14 тижнів і передбачає два рівні участі.

Національний лекторій — відкритий курс онлайн-лекцій від експертів цифрової трансформації. У програмі передбачені інтерактивні сесії, розбір практичних прикладів та блок запитань і відповідей. Зареєструватися можуть усі охочі.

Поглиблений лекторій — інтенсивна програма з менторською підтримкою. Відбір учасниць відбувається за конкурсом і включає тест на визначення цифрової зрілості та мотиваційний лист.

Програма реалізується у двох форматах:

офлайн-буткемп — на базі 11 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі, Луцьку, Тернополі, Рівному, Дніпрі, Кременчуці, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві, Одесі та Кривому Розі. Учасниці працюють у малих групах, обмінюються досвідом та отримують експертну підтримку;

Освітня частина поділена на чотири блоки: «Мислення цифрової ери», «Технології цифрової трансформації», «Безпека й цифрова інфраструктура» та «Управління цифровими змінами».

«Коли бізнес впроваджує цифрові рішення, він стає гнучкішим, швидшим та готовим до масштабування. «Відважна 3» дає підприємицям необхідні знання та підтримку, щоб впроваджувати ці зміни результативно. Жіночий бізнес в Україні має потужний потенціал, а цифрові інструменти здатні примножити його вплив. Тому для нас важливо, щоб отриманий досвід під час навчання працював на розвиток бізнесу й після завершення програми», — Андрій Ремізов, директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

За результатами навчання 14 півфіналісток програми отримають по 300 000 грн для масштабування та цифрової трансформації бізнесу. Додатково три учасниці Національного лекторію зможуть залучити по 100 000 грн на розвиток своєї справи за умови проходження тесту на визначення цифрової зрілості бізнесу та подання фінальної презентації.

Кульмінацією сезону стане Grand Pitch Day, де 10 фіналісток змагатимуться за головну винагороду — 1,5 мільйона гривень для подальшого зростання бізнесу та впровадження сучасних цифрових рішень.

Окремо для головної переможниці передбачено грант у розмірі 200 000 гривень на використання інструментів SendPulse протягом року. Це стане додатковим ресурсом для масштабування бізнесу та впровадження сучасних цифрових рішень.

Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна на лендингу Програми за посиланням. Дедлайн подання — 17 вересня 2025 року.

